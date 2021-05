50-jarige koningin Máxima tegenover Matthijs van Nieuwkerk op NPO 1

Koningin Máxima viert maandag 17 mei haar vijftigste verjaardag. Zij heeft zich daarom laten interviewen door Matthijs van Nieuwkerk.

Het gesprek is al opgenomen en wordt maandag uitgezonden.

Openhartige Máxima

Ter gelegenheid van de verjaardag van Máxima ontmoet Matthijs van Nieuwkerk haar in Paleis Huis ten Bosch. De NOS spreek van ‘een openhartig gesprek over het leven, de liefde en het werk’. De omroep zendt de ontmoeting uit op de avond van Máxima’s verjaardag. De uitzending begint om 20.33 uur een duurt bijna vijf kwartier.

Over de inhoud is verder nog niets bekendgemaakt. Kijkers zullen ongetwijfeld benieuwd zijn of de vorstin ook ingaat op zaken die in ons land stof deden opwaaien. Denk aan de vakantie die de koninklijke familie in oktober in coronatijd in Griekenland vierde. Door ophef keerden Máxima en haar gezin snel terug, maar een deuk in het imago van in ieder geval haar man koning Willem-Alexander leverde de reis wel op.



Eerdere koninklijke interviews

Het is vaker gebeurd dat er leden van het koningshuis geïnterviewd werden rondom mijlpalen in hun leven. Zo werd Willem-Alexander ter ere van zijn vijftigste verjaardag geïnterviewd door theater- en tv-maker Wilfried de Jong. Daar keken in 2017 zo’n 4 miljoen mensen naar. Ook werd het koninklijke paar samen geïnterviewd door presentatoren Rick Nieman en Mariëlle Tweebeeke rondom de troonswisseling in 2013.

Uitkijken naar het interview met Máxima

Veel mensen kijken uit naar het interview met de koningin. De post op het Instagram-account van het Koninklijk Huis krijgt in ieder geval veel likes. „Arme meid”, heeft iemand zonder verdere uitleg als reactie gegeven. De keuze van Matthijs van Nieuwkerk valt volgens de eerste reacties goed. „Mathijs altijd leuk, volg hem al jaren met z’n programma’s”, laat Elroy enthousiast weten.

De eerste felicitaties voor Máxima zijn er ook. Ella heeft mooie woorden: „Hartelijk gefeliciteerd en gezonde en mooie jaren met allen die u dierbaar.”

Of Matthijs van Nieuwkerk zijn aanpak als in De Wereld Draait Door gaat doen? Mediajournalist Ron Vergouwen denkt van wel.



