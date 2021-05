Eindexamens deze week van start, niet iedereen is er klaar voor

Vandaag beginnen de eindexamens voor middelbare scholieren. Na een bijzonder jaar is niet iedereen er klaar voor.

De NOS ondervroeg 5600 leerlingen over de aankomende toetsen. Een groot deel blijkt het niet goed te vinden dat de examens doorgaan. Voor de meeste leerlingen was het een vreemd jaar waarin slechts gedeeltelijk op school les kon worden gegeven. Daardoor zijn leerlingen soms extra gespannen of voor hun gevoel nog helemaal niet klaar voor de test der testen.

Niet goed voorbereid op eindexamens

De examens zien er dit jaar wat anders uit dan normaal. Leerlingen mogen hun vakken spreiden en krijgen dit jaar een extra herkansing. Mocht je een vak niet halen, dan kan er één vak naar keuze worden weggestreept op de cijferlijst. Zo is het soms toch mogelijk om te slagen.

Het jaar zag er ook voor examenleerlingen anders uit. Voor hen werd er wel een uitzondering gemaakt toen de scholen in december dicht gingen. Ze konden fysiek les krijgen. Toch denkt actiegroep LAKS dat examenleerlingen zich minder goed hebben kunnen voorbereiden op de examens dan andere jaren, 2020 niet meegerekend. Daardoor verwacht LAKS dat er meer mensen zullen zakken.

Talen, economie en wiskunde op programma

Het vmbo heeft vandaag Duits en Nederlands op het programma. Havoleerlingen beginnen met bedrijfseconomie en scholieren die vwo-examen doen, starten met wiskunde. Op Twitter deelt leerling Emma dat wiskunde ook meteen de grootste horde is.



Hier gaan we dan, de weken waar je 6 jaar lang naar toe werkt, zijn dan nu (eindelijk) zover. De eindexamens… We beginnen vandaag meteen met de grootste horde, aka wiskunde. Ik ben benieuwd…#eindexamens #examen — Emma (@emma__odk) May 17, 2021

Bijna 200.000 leerlingen van de middelbare school kruipen de komende twee weken in de schoolbanken om te laten zien dat ze de stof van de afgelopen jaren goed onder de knie hebben. De examenperiode duurt niet alleen de komende twee weken.

Leerlingen kunnen de komende twee weken eindexamen doen, maar ook tussen 14 en 25 juni en van 6 tot en met 9 juli. Het tweede tijdvak is dit jaar uitgebreid van vier naar tien dagen. Zo is er meer voorbereidingstijd en worden mogelijke problemen door quarantaine onderschept.

Vorig jaar hoefden leerlingen vanwege de pandemie geen eindexamen te doen.

Ouders ook gespannen

Overigens zijn niet alleen leerlingen licht gespannen voor hun eindexamen. Ook ouders zitten nagelbijtend op de bank, terwijl kindlief het soms helemaal ziet zitten.



Morgen beginnen dus de #eindexamens en ik ben inmiddels denk ik zenuwachtiger dan mijn zoon. — 𝕁𝕖𝕤𝕤𝕚𝕔𝕒_𝕍 (@Jessica_V_V) May 16, 2021

Een extra obstakel tijdens deze examenperiode? Het weer.



