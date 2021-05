‘Speciale kunstje’ van informateur Tjeenk Willink in nieuwe LuckyTV bij Beau

Er is een nieuwe informateur aangewezen: SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De vorige informateur, Herman Tjeenk Willink, heeft zijn rol dus vervuld. Maar gelukkig kon hij nog wel even een momentje pakken in de Tweede Kamer om, volgens LuckyTV, zijn ‘speciale kunstje’ te laten zien. Gisteravond liet Beau het nieuwe filmpje zien.

„Hé Willink, vond je ’t een beetje leuk?”, vraagt CDA-voorman Wopke Hoekstra aan de voormalig informateur over het formeren. „Ik vond het een eer”, zegt hij daarop. „Ja dat vroeg ik niet, ik vroeg ‘vond je het een beetje leuk?'”, kaatst Hoekstra terug. Je snapt het al: de Kamerleden en voormalig informateur worden weer finaal op de hak genomen.

LuckyTV over informateur bij Beau

„Je gooit de koffie om”, aldus Tjeenk Willink tegen Sylvana Simons als ze bij zijn bureautje staat. „Nee, u gooit de koffie om, meneer Willink”, zegt Sylvana. „Ja, haal je even een doekje?” Dat de voormalig informateur dus een beetje onhandig is, mag duidelijk zijn. Maar waar hij wel heel goed in is? Goochelen, blijkbaar.

Hij begint namelijk aan een truc met een potlood en een mondkapje, maar welke magie daaruit voorkomt, krijgen we net niet te zien. „Als u wil weten wat Tjeenk allemaal kan met een potlood en een mondkapje, kijk dan verder op ons digitale kanaal”, is te horen in de LuckyTV.

Wat de voormalig informateur nou eigenlijk zat te doen voordat LuckyTV er een goocheltruc van maakte, is ook niet helemaal duidelijk.



Debat over formatie

Verder ging het bij Beau, naast de LuckyTV, natuurlijk ook over serieuzere zaken. De formatie, bijvoorbeeld, maar dan de echte (niet de LuckyTV versie). Gisteren debatteerde de Kamer namelijk over de formatie, en meerdere fractievoorzitters hebben al een idee over hoe het komende kabinet eruit gaat zien. VVD, D66, CDA en PvdA is een veelgehoorde combinatie. Volgens Wilders (PVV) is het zelfs allemaal „beklonken en besloten”.

De nieuwe informateur, Hamer, komt ook van ‘PvdA-huize’. Mede daarom denkt in ieder geval Azarkan (DENK) dat de kans ‘vrij groot is’ dat die partij ook in het kabinet komt. Maar volgens Lilianne Ploumen (PvdA) betekent het feit dat Hamer ‘van PvdA’ is, niks. „Dat is niet van tevoren afgestemd?”, vraagt Jaïr Ferwerda haar. „Nee”, zegt Ploumen. „Eerlijk?”, vraagt Ferwerda nog maar eens. Daar komt van Ploumen een bevestigend antwoord op.

Wilders durft zelfs een fles wijn te wedden op zijn voorspelling (VVD, D66, CDA en PvdA). Maar dan moet ‘ie wel onder de 50 euro zijn, „anders moet ik het opgeven”.



Wil je Beau terugkijken? Dat kan hier.