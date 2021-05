We boeken massaal vakanties, maar ‘nuance mist’, zegt ombudsvrouw bij Op1

Massaal vakanties boeken, want hé, ‘we mogen weer’. Dat zullen veel mensen hebben gedacht na de persconferentie van dinsdagavond. Maar Jeanine Janssen, MAX Ombudsvrouw, zei gisteravond bij Op1 dat de nuance mist, volgens haar. Zelf blijft ze dan ook in Nederland dit jaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tijdens de persconferentie van gisteravond begon de stormloop op zonvakanties en vandaag werd bekend dat ook Bonaire volgende week open gaat voor vakantiegangers. Hoezeer we er ook naar snakken, er zijn ook een hoop risico’s, zo waarschuwt MAX Ombudsvrouw Jeanine Janssen. #Op1 pic.twitter.com/PCS0QmjPSB — Op1 (@op1npo) May 12, 2021

Bij Op1: reisadvies en vakantie

Een druk programma gisteren bij Op1, want het ging over het vaccineren in arme landen, over Ajax, Rutte én dus het reisadvies en de zomervakanties. En Janssen is niet zo’n groot fan van dat massale boeken na de persconferentie. Op1-presentator Carrie ten Napel vraagt haar „heb je zelf ook direct geboekt?”. Maar het antwoord daarop is dus een ferme „nee”. Janssen gaat in de zomer namelijk een programma maken, maar „anders had ik ook niet geboekt”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sinds de persconferentie gisteravond boeken we massaal weer zonvakanties. MAX Ombudsvrouw Jeanine Janssen: “Ik snap wel dat heel veel mensen aan het boeken zijn, maar ik mis een beetje de nuance die wel aangebracht moet worden. Want er zitten wel wat haken en ogen aan.” #Op1 pic.twitter.com/SUTlcDpl2B — Op1 (@op1npo) May 12, 2021

Volgens de ombudsvrouw zijn er namelijk nog ‘te veel onzekerheden’ om te gaan. „Hier zat iedereen op te wachten, de reisbranche was helemaal aan het jubelen”, benadrukt ze wel. Ze snapt ook dat veel mensen aan het boeken zijn geslagen, maar ze mist de nuance. „Er zitten wel wat haken en ogen aan.”

Een aantal landen gaan van oranje naar geel, maar dat betekent volgens Janssen niet dat dat land dan ‘helemaal veilig is’. „Je hebt nog steeds te maken met beperkingen. Het kan ook zijn dat je in een land in quarantaine moet, of dat je daar corona krijgt. Dat levert dan extra kosten op, want ook in het buitenland moet je dan in quarantaine.”

Landen met een geel reisadvies

Op1-presentator Charles Groenhuijsen benoemt nog maar eens dat de regering je ook niet altijd kan terughalen uit het buitenland. Maar reisorganisaties moeten dat wel doen, mits je een pakketreis hebt geboekt. Groenhuijsen: „Dus het advies is: ga niet zelf knutselen, maar boek een pakketreis?” Maar juist in deze situatie stellen mensen hun reizen graag zelf samen. Een autovakantie bijvoorbeeld, want dan kunnen ze, voor hun gevoel, nog ‘snel terug’. Ten Napel dacht hetzelfde: „Ik wilde met de auto naar Spanje.”

Volgens Janssen is nog een bijkomend probleem dat er maar een paar landen op geel komen te staan. „Waarschijnlijk worden zaterdag de Balearen, Finland, IJsland, en een paar Griekse eilanden geel”, legt Janssen uit bij Op1. Marion Koopmans (OMT-lid) springt even in: „Die worden heel druk, denk ik dan.” Dat baart de ombudsvrouw ook zorgen: „Er is zo’n run op die landen dat als je in quarantaine moet, er waarschijnlijk geen hotelkamer meer vrij is.” En daar moet je volgens haar wel rekening mee houden.

Wil je Op1 terugkijken? Dat kan hier.