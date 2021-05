LuckyTV reageert op ophef om ‘Piepelientje’ over Bilal Wahib

Sander van de Pavert, die de bijna altijd hilarische LuckyTV filmpjes maakt, heeft gereageerd op de LuckyTV over Bilal Wahib. Die viel namelijk níet zo goed in de smaak, en er ontstond ook flink wat ophef. Nu reageert Van de Pavert op de kritiek die hij over zich heen kreeg.

Het liedje Piepelientje, als reactie op de ophef rond Bilal Wahib die een 12-jarige fan op sociale media aanspoorde zijn geslachtsdeel te laten zien, zorgde voor boze reacties bij kijkers. Maar de LuckyTV-maker weigert sommige dingen niet bespreekbaar te maken.

„Nee joh, dat zou een mooie boel worden”, zegt hij vandaag in Volkskrant Magazine. „Nou ja, ik ga niet de islam bashen, of Mohammed. Hoe tragisch het ook is, ik heb geen zin om in een kazerne te moeten gaan wonen. In het verleden heb ik wel filmpjes gemaakt met knielende baarden, maar het is niet zo dat ik het nu bewust moet láten. Het komt gewoon niet zo op mijn radar.”



LuckyTV over Bilal Wahib bij Beau

De redactie van Beau besloot een eerste versie van het liedje over de Bilal Wahib-rel niet uit te zenden. Maar de tweede versie, die een dag later verscheen, haalde de uitzending wél. Na boze reacties haalde Beau die offline. „Beau zei dat hij het niet op zijn geweten wilde hebben als dat jongetje met mijn liedje gepest zou worden. Snap ik. Zou ik ook kut vinden, en die kans is er natuurlijk. Tegelijkertijd vind ik ook dat er gewoon grappen gemaakt moeten worden over die kneus van een Bilal”, zegt Van de Pavert daarover.



RTL haalt ‘respectloze’ Lucky TV over ophef Bilal Wahib offline. Niet alleen Bilal blijkt een onopgevoedde klootzak, maar ook Beau is uit hetzelfde hout gesneden. Alleen omdat Bilal niet kwam was er geen uitzending. Aan het einde gooide Beau er toch nog een schepje bovenop. — [email protected] (@haroldboer51) March 26, 2021

Toch zijn er dingen waar Van de Pavert tegenwoordig geen grappen meer over maakt. „Ik word ook wat ouder en milder. Als iemand al heel veel shit over zich heen heeft gehad, of er niet zelf voor gekozen heeft om in de publiciteit te komen, denk ik soms: laat maar. Want hoe goed is een grap nog als het een trap na is?”