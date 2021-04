Terugblik op Koningsdag bij Beau, inclusief hilarische LuckyTV

Koningsdag zit er weer op, en de dag verliep zeker niet geheel rustig. Zo moesten de politie en de Mobiele Eenheid het Vondelpark ontruimen en in Arnhem was al vroeg een noodverordening afgekondigd. Gelukkig verliep de dag voor het koninklijke gezin, dat naar Eindhoven ging, een stuk soepeler. Bij Beau schoven verschillende mensen aan die meewerkten aan Koningsdag. En uiteraard was er ook weer een hilarische LuckyTV gemaakt.

„Een Koningsdag om nooit te vergeten, maar ook om nooit te herhalen”, zei koning Willem-Alexander over gisteren. Het programma in Eindhoven beviel hem en zijn gezin namelijk goed, maar dit is al het tweede jaar dat Koningsdag zonder publiek en zonder grote feestelijkheden verloopt. Gisteren bezocht de koning met zijn gezin de Tech Campus in Eindhoven. Daar deden de prinsessen onder meer mee aan een virtuele race (paps mocht ook even), en was er een speciale talkshow georganiseerd.

Koningsdag-talkshow

Presentatrice Isolde Hallensleben leidde die talkshow, en zij was erg tevreden met het resultaat. Amalia, Alexia en Ariane kwamen ook veel aan het woord, volgens Hallensleben wilde ze hen vooral „laten ontspannen”. Wel had ze „totaal niet het draaiboek gevolgd bij de talkshow”, vertelde ze bij Beau.



''Ik heb totaal het draaiboek niet gevolgd bij de talkshow'', zegt Isolde Hallensleben over haar talkshow bij #BEAU — BEAU (@BeauRTL) April 27, 2021

Ook deed het gezin tijdens de talkshow een quiz, waarmee ze tegen andere gezinnen in Nederland streden. De vragen gingen vooral over regio’s in ons land, zo moesten de gezinnen bijvoorbeeld gemeentes op volgorde van oost naar west zetten. Ook het lied Dorp van Wim Sonneveld kwam voorbij, de gezinnen moesten kiezen over welk Brabants dorp dat nummer gaat. Uiteindelijk won ‘team Oranje’.

Racende koning

Amalia (die net haar allereerste rijles achter de rug heeft), Alexia en Ariane deden ook mee aan een virtuele race, waarbij ze in een bewegende racestoel zaten en over een circuit scheurden. Uiteindelijk nam ook Willem-Alexander zelf plaats achter het scherm, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling, vertelt voormalig coureur Robert Doornbos bij Beau. „Maar ik weet dat hij van snelheid houdt”, dus kreeg ook hij de kans om zijn rijskills te laten zien.



Het was niet de bedoeling dat de koning zou gaan racen. Maar ik weet dat hij van snelheid houdt'', zegt voormalig coureur @robertdoornboss bij #BEAU — BEAU (@BeauRTL) April 27, 2021

LuckyTV bij Beau

En dan tot slot de LuckyTV, die zoals altijd, hilarisch is. Deze keer nam Sander van de Pavert de koning en zijn gezin op de hak, één van de dingen waar LuckyTV de grote bekendheid aan te danken heeft (‘noem me gewoon Willy’, ‘hij is gék’). In het filmpje komt Willem-Alexander met vrouw en kinderen aanrijden in de karavaan auto’s, waaronder een oude DAF. „Zet dat ding nou effe uit”, zegt de koning over de clownstoeters, tegen Amalia. „Whatever pap”, reageert ze, op geheel puberale wijze. „Wat een pleurisding”, komt er bij de koning nog uit. Bekijk ‘m hieronder:



Willy en Max waren vandaag in Eindhoven voor #Koningsdag2021. Een dag die ze niet snel zullen vergeten. @Lucky_TV #BEAU pic.twitter.com/iVLuxNdgVu — BEAU (@BeauRTL) April 27, 2021

