Vaccinatiegretigheid: Voordringen en bellen voor een prullenbakvaccin

Het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus is in volle gang. Maar voor sommige mensen gaat het vaccineren nog niet snel genoeg. Huisartsen worden gebeld voor zogenoemde prullenbakvaccins en de GGD kampt met voordringers.

RTL Nieuws meldt dat duizenden Nederlanders proberen voor te glippen voor aan vaccin. Zij maken een afspraak zonder dat ze daadwerkelijk aan de beurt zijn. En dat betekent dat de GGD wekelijks bijna drieduizend onrechtmatige afspraken afbelt. En dat noemt men voordringen. „Als je voordringt, neem je een plek van iemand in die deze vaccinatie misschien nog harder nodig heeft dan jij. Wacht alsjeblieft op je beurt”, vertelt een woordvoerder van de GGD. Van de 85.000 vaccinatieafspraken per dag is 0,5 procent van iemand die eigenlijk nog niet aan de beurt is.

Prullenbakvaccin voor overgebleven prik

Maar niet alleen bij de GGD zijn sommige Nederlanders happig op een prik. Ook Nederlandse huisartsen krijgen vraag naar overgebleven vaccins. Het initiatief ‘Prullenbakvaccin’ biedt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een ongebruikt vaccin. Dit voorkomt dat een vaccinatiedoses in de prullenbak belandt. De website trekt 70.000 bezoekers per uur.

Op deze website kunnen mensen zien of een praktijk nog vaccins over heeft. Op een landkaart ziet de bezoeker welke huisartsenpraktijken vaccins aanbieden. Meer dan honderd huisartsenpraktijken doen mee aan dit initiatief. De locaties variëren van Friesland tot Limburg en van Groningen tot Zeeland.



Al sinds begin van de corona crisis dacht ik: ik wil een vaccin als dat komt. Ik heb er heel hard voor gestreden, voor een vaccin voor ALLE risicogroepers. En nu ie er eindelijk inzit, voelt het als zo'n rollercoaster aan emoties.

Opluchting, dankbaarheid, ongeloof. — WheelieNick (@WheelieNick) May 11, 2021

Huisarts beslist over vaccinatie

Dit initiatief houdt zich aan het vaccinatieprogramma van de overheid. Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie aan het academisch ziekenhuis Amsterdam UMC, is een van de initiatiefnemers. Ze legt uit dat je het prullenbakvaccin niet zomaar bemachtigt. „Als jij om wat voor reden dan ook niet wilt wachten tot je wordt uitgenodigd, kun je een poging wagen voor een restvaccin. De huisarts zal dan samen met jou nagaan of hij of zij je dat wil toebedelen.” Schijven benadrukt dat de betrokken huisarts in samenspraak met de persoon die beslissing neemt. „Het kan dus ook zo zijn dat iemand anders de prik krijgt. Wij proberen alleen overgebleven vaccins te redden van de prullenbak”, aldus de hoogleraar.



