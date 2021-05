‘Mensen met medische indicatie op willekeurige volgorde uitgenodigd voor vaccin’

Of je nou doodziek bent of amper iets markeert: dat maakt ogenschijnlijk niks uit voor wanneer je een uitnodiging ontvangt voor een vaccinatie. Mensen met een medische indicatie worden namelijk op willekeurige volgorde gevaccineerd. Zo krijgen sommige patiënten een uitnodiging terwijl ze zich kiplekker voelen, anderen zijn doodziek en moeten maar wachten.

Dat concludeert het AD na een rondgang langs patiëntenorganisaties en experts. Patiëntenorganisaties noemen de gang van zaken ‘absurd’ en willen dat ziekenhuizen bijspringen.



Dochter (19) kreeg uitnodiging voor vaccin ivm medische indicatie.

Huh?

GGD gebeld, die verwezen ons naar onze huisarts. HA gebeld wat de medische indicatie was. Wat bleek, ze heeft ooit een pufje gehad. Toen was ze 3 of 4 jaar.

Ass. zei dat ze alsnog een afspraak kon maken. 1) — Heuf71🇳🇱 #ikprikhetniet (@heufrocks71) May 12, 2021

‘Mensen die bijna starten met chemokuur zijn nog steeds niet gevaccineerd’

Deze week krijgen mensen met een medische indicatie, die tussen de 18 en 60 jaar zijn, een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Die mensen staan ook op de lijst voor de griepprik. Huisartsen kunnen zelf patiënten toevoegen aan die lijst, maar niet alle huisartsen zijn even streng. Daardoor ontstaat willekeur als het gaat om wie de uitnodiging als eerst krijgt.

„Er zijn treurige gevallen van mensen die bijvoorbeeld volgende week starten met hun chemokuur tegen kanker, maar nog steeds geen inenting hebben gehad”, stelt Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).



Dat roep ik dus al de hele tijd. De huisartsen hebben hun risicogroep patienten met medische indicatie niet in beeld. Hoe moeilijk kan het zijn? Onder welke steen zitten zij

in deze digitale data tijd? #coronavaccinatie #puinhoop #amateurs — Pia de Wijer👠👗🏃‍♀️🏋🏻‍♂️🏖☀️🍀🥂👜😎🇮🇹💄💐🌈 (@PiadeWijer) May 15, 2021

Vaccineren bij medische indicatie

Ziekenhuizen moeten die patiëntengroep gaan vaccineren, vindt de NFK. „Daar kennen ze die patiënten en kunnen ze het moment van vaccinatie afstemmen op de behandeling”, zegt Dingemans. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ondersteunt dat pleidooi. „Wij merken dat er heel veel gedoe is over wie er gevaccineerd wordt en waarom”, meldt NPCF-woordvoerder Thom Meens. „Als je ziekenhuizen de kans geeft om meer mensen te vaccineren, kun je mogelijk zulke gruwelijk schrijnende gevallen voorkomen.”

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) beaamt in een reactie dat er in een onbekend aantal gevallen fouten zijn gemaakt bij de selectie van patiënten. „Het kan zijn dat er bij de selectie van patiënten vanuit het huisartsinformatiesysteem menselijke fouten zijn gemaakt. Of dat het systeem niet helemaal up to date is, waardoor mensen die vroeger iets hebben gemankeerd nu een uitnodiging krijgen”, stelt een woordvoerder in het AD.