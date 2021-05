De Europese Unie kan de komende twee jaar rekenen op nog eens 1,8 miljard coronavaccins van Pfizer/BioNTech. Het contract met de vaccinfabrikant is rond, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Vorige maand kondigde de Europese Commissie al aan dat er een nieuwe bestellingen aan zat te komen. Brussel heeft bij verschillende vaccinmakers al miljarden doses besteld, meer dan genoeg om alle ongeveer 450 miljoen EU-burgers in te enten. Maar mogelijk blijkt het nodig om de prik te herhalen of duiken er virusmutanten op die een extra dosis vergen. Daarop wil de EU voorbereid zijn.

Vanaf het einde van dit jaar levert Pfizer 900 miljoen doses aan en de EU kan daarna aanspraak maken op nog eens dat aantal. De vaccins die de EU aankoopt worden in principe eerlijk verdeeld over de lidstaten. Nederland zou daardoor met het nieuwe contract aanspraak kunnen maken op minstens 70 miljoen doses.

Het inenten ‘vordert goed’, zegt Von der Leyen. „Daarom is het moment aangebroken waarop we ons voorbereiden op de volgende fase: het geven van ‘opfrisprikken’, het opvangen van virusvarianten die bestand zijn tegen de huidige vaccins en het mogelijk maken van de inenting van tieners en jonge kinderen.”

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.

Other contracts and other vaccine technologies will follow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021