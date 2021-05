Dit zijn de 5 favoriete podcasts van… radio-dj Tannaz Hajeby

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van radiomaakster Tannaz Hajeby.

Tannaz Hajeby is iedere maandag- tot en met donderdagmiddag te horen op FunX. Haar vijf favorieten zijn:

1. De Eerste Keer

„De Eerste Keer is mijn eigen podcast. Ik zet hem erbij, omdat ik het belangrijk vind dat mensen weten dat deze podcast bestaat. Taboes rondom het meemaken van verschillende eerste keren worden doorbroken en vanzelfsprekendheid wordt de deur gewezen. Je hebt vaak dat je iets meemaakt en er niet met anderen over kunt praten, want de wereld lijkt er bekender mee te zijn dan jij. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van je eerste huis, willen afvallen of aankomen en zwanger worden. In deze podcast bespreken wij het wel! Je bent niet alleen.”

2. Rookworst de podcast

„Rookworst de podcast is een podcast waarbij artiesten uit de hip hop scene aanschuiven bij Hef. Zij promoten hun muziek, praten over de scene maar bespreken ook verschillende topics in life. Het is vet om artiesten los van hun muziek op deze manier te leren kennen. Het voelt net alsof je een onderdeel van de podcast bent als luisteraar. Het luistert lekker weg en blijft boeiend.”

3. FunX TopiX

„De FunX TopiX Podcast wordt iedere zondag gereleased en gaat over uiteenlopende onderwerpen. Je duikt dieper in op de actualiteit, maar leert ook over andermans ervaringen in het leven. Er is onder andere een episode over de verschillenden generaties en de ramadan. De belevingswereld van deze generatie wordt vergeleken met die van je ouders. Zo interessant om te horen dat iedere generatie hetzelfde doel heeft, maar er in de toekomst bepaalde elementen anders worden opgepakt. Zo zijn er nog veel meer toffe afleveringen die je aan het denken zetten!”

4. Wilde Haren de podcast

„Bij Wilde Haren de podcast wordt het gesprek aangegaan met verschillende inspirerende mensen voor de jongere doelgroep. De mensen waar je tegenop kijkt en meer over zou willen weten. Neem bijvoorbeeld de episode met Tim Hofman. Hij is zelf een maker en krijgt nu een podium om te vertellen over waarom hij maakt wat hij maakt en wie hij is. Ik vind het leuk om los van de content die wij checken van deze mensen, ze ook te leren kennen. De persoon achter het geniale brein.”

5. WOMXNHOOD

„WOMXNHOOD is los van een podcast, ook een platform waar inspirerende vrouwen uit de creatieve industrie een spotlight krijgen. Het werd tijd dat er zo’n podcast kwam waar female power een podium krijgt. Zij hebben onder meer gesproken met Fadim Kurt, Ouassima en Nochtli. Drie heel verschillende vrouwen binnen de creatieve industrie, maar tegelijkertijd ook drie vrouwen met ambitie om mooie content te maken. Zeer inspirerend!”