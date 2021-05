Voor een Amerikaanse vliegreis moet je straks eerst op de weegschaal

Dat zwaarlijvigheid in Amerika een probleem is, is niet geheel onbekend. Alleen nu krijgt het overgewicht van sommige Amerikanen wel een aparte wending. Amerikaanse vliegmaatschappijen zullen sommige passagiers namelijk wegen voor een vliegreis. Dit omdat het gemiddelde gewicht per vlucht soms te hoog ligt.

En een hoger gemiddeld gewicht heeft invloed op de vliegveiligheid. De Amerikaanse toezichthouder voor passagiersvluchten, de Federal Aviation Administration (FAA), stelt nieuwe richtlijnen op. Het percentage zwaarlijvigheid in de Verenigde Staten neemt toe. En dat heeft klaarblijkelijk ook invloed op een veilige vlucht. Voor een vliegreis berekent de vliegmaatschappij een gemiddeld passagiersgewicht. Dat gewicht ligt dus tegenwoordig hoger.

Doorsnee Amerikaan meer overgewicht

De doorsnee Amerikaan weegt momenteel 86 kilo. Het standaard gemiddelde passagiersgewicht stond eerder op 77 kilo. Daar komt in de winter 2 kilogram bij. Dit omdat reizigers dan meer kleding dragen. Volges de Centers for Disease Control and Prevention bedroeg het percentage zwaarlijvigheid in de Verenigde Staten in 2017-2018 42 procent. En van 1999-2000 tot 2017-2018 steeg het percentage van Amerikanen met obesitas van 31 procent naar dat nieuwe 42 procent.

Volgens de FAA is dat passagiersgewicht te hoog. Daarom gaat men steekproefgewijs aan de slag met het wegen van passagiers. Op willekeurige basis wegen vliegmaatschappijen sommige reizigers. En daardoor kan het zo zijn dat een Amerikaan even op de weegschaal moet voor vertrek. Nu blijft de informatie over het gewicht geheim voor medereizigers. En bij bezwaar mag een passagier de steekproef weigeren.

Gewicht compenseren

In de zomer woog de gemiddelde volwassen passagier met handbagage 77 kilo en in de winter is dit 79 kilo. Die teller staat dus nu op 86 en 88 kilo. Vrouwelijke passagiers wegen gemiddeld 81 kilo in de zomer en 83 kilo in de winter. Dit tegenover de 91 kilo van de mannen in de zomer en 93 kilo in de winter.