Davina Michelle liep voor optreden Songfestival ’30 rondjes om de tafel’

Davina Michelle is overladen met positieve reacties over haar pauze-optreden tijdens het Songfestival. En eerlijk gezegd: ze was gisteren ‘gewoon’ de beste van de avond. Maar oh, wat vond ze het spannend. „Ik heb zeven kleuren gescheten.”

Veel kijkers vinden niet alleen het nummer Sweet Water krachtig en loepzuiver door Davina Michelle gezongen. Ook het bijbehorende visuele spektakel, met een mooie rol voor actrice Thekla Reuten, viel bijzonder in de smaak. De afgelopen maanden werden daarvoor opnames gemaakt op de Zeeuwse deltawerken.



Heel veel berichten voor Davina Michelle

Davina Michelle is werkelijk overladen met positieve reacties na haar optreden tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dat vertelde zij vanmorgen vroeg aan radio-dj Gerard Ekdom. Hij belde de zangeres tijdens zijn Radio 10-ochtendshow Ekdom in de Morgen. Nederland liet gisteravond even zien hoe je een gave tv-show maakt, maar vooral Davina Michelle stal volgens velen de show. Je kunt er zaterdagavond laat vergif op innemen, wat de reactie wordt, mocht ‘onze’ inzending Jeangu Macrooy weinig punten scoren. „Waarom hebben we Davina Michelle niet gestuurd!?”



Davina Michelle net wakker

Gerard Ekdom hing dus al vroeg bij de ster van de avond over het Songfestival aan de lijn: „Jij dacht gisteravond, ik laat wel even zien hoe het moet?” Davina Michelle: „Haha nou zo is het niet hoor! Ik weet het ook niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik net wakker ben en overladen wordt met telefoontjes en berichten van mensen die het te gek vinden. Dat is natuurlijk een enorme eer als je er twee jaar aan gewerkt hebt. Dat vind ik fantastisch!”

Ekdom: „Was je zenuwachtig?” Davina: „Ja, ik heb wel zeven kleuren gescheten. Ik vond het echt super spannend. Wat wel helpt is dat je zo vaak repeteert dat het eigenlijk al zo in je systeem zit op het moment dat je het ook daadwerkelijk live doet, dus dat scheelt heel erg en daar ben ik ook enorm blij mee. Maar het blijft natuurlijk altijd wel heel erg spannend, ik heb het wel echt gevoeld zeg maar.” Ekdoms sidekick / nieuwslezer Evelien de Bruijn: „En waar voel je dat dan het meest?” Davina weer: „Ja, overal. ‘Waar voel je het niet?’, kan je beter vragen. Overal. Je kan niet eten, je kan niet praten, ik heb denk ik dertig rondjes om de tafel gelopen in m’n kleedkamer. Maar het hoort erbij en het is uiteindelijk alleen maar ook een voorbereiding voor de show. Dikke focus. Ik ben ongelooflijk blij hoe het gegaan is.”

Voor wie het niet zag en nu nieuwsgierig is:

Twee jaar gewerkt aan Sweet Water

Davina Michelle vertelde in Ekdom in de Morgen ook dat twee jaar aan het nummer Sweet Water heeft gewerkt. „Ik ben heel blij, ik vind het zo leuk dat het er eindelijk uit is. We hebben zó lang gewerkt aan het liedje, ik ben echt blij dat mensen het nu eindelijk kunnen horen.” Evelien de Bruijn: „Heb jij echt twee jaar, al sinds de vorige keer, aan het liedje gewerkt?” Davina Michelle: „Ja, want het was eigenlijk voor vorig jaar. Ik heb dit liedje tegelijkertijd geschreven met Beat Me, want dat was een beetje rond dezelfde periode. Mijn moeder kwam op een gegeven moment naar de studio en ik liet beide liedjes horen en toen zei ik ‘Nou mam, wat vind je er van?’. En toen zei ze ‘Dat Beat Me vind ik leuk, maar dat Sweet Water…!’, toen ging ze helemaal los!”