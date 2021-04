Trombose-expert bij Beau: ‘AstraZeneca-pauze is politiek besluit’

Nederland is nu voor de tweede keer tijdelijk gestopt met het AstraZeneca-vaccin. Onlangs stierf de eerste Nederlander na inenting met dat middel, aan een longembolie. Of dat een direct gevolg is van de vaccinatie, is echter niet duidelijk. Trombose-experts zeggen bij Beau dat dat niet zeker is. Volgens hen is deze vaccinatiepauze puur een „politiek besluit”.

Trombose-expert en internist van het Radboudumc Saskia Middeldorp zegt dat de beslissing om met het middel te stoppen „op wetenschappelijke gronden niet uit te leggen” is. Zij spreekt ook voor veel van haar collega’s – ze zit in een groep van honderden trombose-experts – en zij denken er grotendeels hetzelfde over.



Trombose-expert en internist van het Radboudumc Saskia Middeldorp over de prik-stop van AstraZeneca: 'Het is op wetenschappelijke gronden niet uit te leggen. Het gaat hier om een politiek besluit.' #BEAU — BEAU (@BeauRTL) April 5, 2021

‘Niemand zegt: ‘Fantastich besluit”

Wanneer Beau Middeldorp vraagt wat zij en haar collega’s van dit besluit vinden, is het antwoord duidelijk. „We hebben nog niemand gehad die zegt ‘nee hoor, fantastisch besluit.” In ieder geval is twijfel – en soms ook afkeuring – dus aan de orde van de dag bij deze trombose-experts. „Iedereen wil dat we dit tot op de bodem uitzoeken”, benadrukt ze wel. Maar dat is ook wat er nu gebeurt.

Afgelopen vrijdag maakte de regering namelijk de beslissing om AstraZeneca op pauze te zetten. Slechts vijf dagen later zou het Europees Geneesmiddelenbureau „een enorm goed, weloverwogen” rapport uitbrengen over het middel. Dat de regering dat niet afwacht, vindt Middeldorp onbegrijpelijk. Haar collega’s hebben in de media al vaker gereageerd. „Als je alle deskundigen passeert, dan komt dat in de buurt van arrogantie. Ik word steeds bozer over hoe dit is gegaan”, reageerde hoogleraar klinische trombose aan het UMC van Maastricht, Hugo ten Kate, in De Volkskrant.



Wat vinden trombose-experts van het besluit om het inenten met het AstraZeneca-vaccin opnieuw stil te leggen? "We hebben nog niemand gehad die heeft gezegd: nee hoor, fantastisch besluit", aldus Saskia Middeldorp, internist van het Radboudumc. #BEAU pic.twitter.com/kY1JwwdmuM — BEAU (@BeauRTL) April 5, 2021

‘Trombose komt vaak voor’

Volgens Middeldorp komt trombose vaak voor, en ook fatale longembolieën zijn niet zeldzaam. „Dat is achtergrondruis”, zegt de trombose-expert. „Er is tot op heden bij geen van die gevallen met zekerheid vastgesteld dat het te wijten is aan het AstraZeneca-vaccin.” Desondanks is ze wel van mening dat dit goed onderzocht moet worden.



‘Trombose komt vaak voor en helaas ook fatale longembolieën. Tot op heden is er bij geen enkele melding vastgesteld dat het een directe link heeft met het vaccin’, zegt trombose-expert @MiddeldorpS in #Beau. Het moet wel goed worden onderzocht, vindt ze. — BEAU (@BeauRTL) April 5, 2021

Kijkers hebben in ieder geval ook hun mening klaar. Veel mensen zien zo’n AstraZeneca-vaccinatie toch echt niet zitten, ook niet na deze uitzending van Beau. „Ik heb al een keer ternauwernood dubbele longembolie en longinfarct overleefd. Die Astra sla ik wel over”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een ander vindt trombose reden genoeg om een prikpauze in te lassen: „Waarom blijven doorprikken met AstraZeneca als er een onderzoek loopt? Waarom dat risico? Want de trombose gevallen zijn ernstig.”



Ik heb al een keer ter nauwer nood dubbele longembolie en longinfarct overleefd. Die Astra sla ik wel over. Dank u #beau — IlonaN (@Ilona_76) April 5, 2021



Waarom blijven doorprikken met AstraZeneca als er een onderzoek loopt? Waarom dat risico? Want de trombose gevallen zijn ernstig. En wie de prik wil. Be my gast. Maar ik wil een ander vaccin!!! We wachten al zo lang. Ik wacht nog wel even. #beau #trombose #astrazeneca — Nicole van D. (@Nicole1000vD) April 5, 2021

Het Europees Geneesmiddelenbureau komt mogelijk morgen met een oordeel over AstraZeneca. Aan de hand daarvan beslist Nederland of we doorgaan met vaccineren met dat middel of niet.

