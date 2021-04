Jong politiek in discussie bij De Vooravond: ‘Geen verandering met Rutte aan roer’

Het ging er een tijdje verhit aantoe bij De Vooravond. Daar waren namelijk een aantal voorzitters van politieke jongerenorganisaties aanwezig. Léonie Janssen (Jonge Democraten) en Hilde Wendel (Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie) raakten met elkaar in discussie over Rutte. Wendel blijft namelijk achter hem staan, maar Janssen kan dat niet begrijpen.



Discussie in De Vooravond

„Nee, ik snap daar echt niks van als onafhankelijke jongerenorganisatie”, zegt Janssen dan ook wanneer presentator Renze Klamer haar vraagt of ze begrijpt dat Wendel de demissionair premier blijft steunen. De jongerenorganisaties zijn namelijk wel verbonden aan een partij (Jonge Democraten bijvoorbeeld aan D66), maar blijven onafhankelijk. „We kunnen nu wel heel simpel gaan roepen ‘Rutte moet weg'”, begint Wendel haar argument, „maar voor mij staan de inhoud en de standpunten centraal.”

Ze vindt het „te simpel om te zeggen ‘we gaan mee met het ‘Haagse gespuis’ en roepen keihard: hij moet weg'”. Volgens haar kun je Rutte wel wegsturen, maar gaat het hier om een hele brede bestuurscultuur waar verandering in gebracht moet worden. „Maar dit is toch de bestuurscultuur die Rutte belichaamt”, reageert Janssen. „De Ruttedoctrine is naar hem vernoemd. Die bestuurscultuur zit zó in Rutte dat ik er heilig van overtuigd ben dat je geen verandering krijgt met hem aan het roer.”



Wel zijn de twee voorzitters het erover eens dat het een breder probleem is. We moeten dus verder in de Kamer kijken om dit op te lossen, zegt Janssen. „We hebben een nieuwe leider nodig, die een andere bestuurscultuur gaat belichamen, en die er daadwerkelijk voor kan zorgen dat we een andere kant opgaan.” Volgens haar heeft Rutte „de wil” wel, maar is hij „niet in staat om het echt te doen”.

‘Mogelijk onorthodoxe samenstellingen’

Sabine Scharwachter, voorzitter van DWARS (verbonden aan GroenLinks), vindt het ook noodzakelijk dat de VVD Rutte de laan uitstuurt. „Anders zullen we aan hele onorthodoxe samenstellingen moeten denken”, zegt ze. Bijvoorbeeld een coalitie van maar liefst zeven partijen. Vrijwel de hele oppositie en de ChristenUnie heeft namelijk aan aangegeven niet met Rutte te willen regeren. VVD zonder Rutte is prima.



Scharwachter noemt zo’n coalitie „de zeven dwergen”. Dat kabinet zou dan christelijk links zijn, en bestaan uit D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en ChristenUnie. „Een kabinet met zeven partijen? Veel succes”, reageert presentator Klamer vrijwel direct. Maar in Rotterdam werkt zo’n coalitie op het moment „heel goed”, benadrukt Janssen. Weliswaar op gemeentelijk niveau, maar een flinke coalitie desalniettemin.

Maar volgens de voorzitter van het CDJA (verbonden aan CDA), Hielke Onnink, is dat nog helemaal niet aan de orde. „Dit is een fout van D66 en VVD gezamenlijk, en zij moeten als ‘liberaal motorblok’ kijken wat ze doen met de positionele bezetting.”

Wil je de uitzending van De Vooravond terugkijken? Dat kan hier.