Roast van Baudet-rel gaat verder: ‘Geen reactie van Koning op uitnodiging gesprek’

De rel rondom de roast over Thierry Baudet van Martijn Koning is nog niet opgelost. De cabaretier is namelijk uitgenodigd voor een gesprek met RTL, maar ze hebben „nog geen enkele reactie van Martijn ontvangen”. RTL-baas Peter van der Vorst „schuift graag aan bij dat gesprek”.



Roast Baudet bij Jinek

Een geheugenopfrisser: voor de verkiezingen schoof Baudet, het gezicht van Forum voor Democratie, aan bij Jinek. Vanwege de pandemie was er geen publiek, dus besloot Koning een roast te schrijven over de politicus. Zelfs tegenstanders van Baudet moesten toegeven dat sommige opmerkingen die de ‘roastmaster’ maakte, wel iets te ver gingen. Zo praatte hij over het antisemitisme binnen jongerengroepen van Forum, en haalde hij de Joodse vriendin van Baudet aan.

„Zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet.” Kort daarna schuift Baudet z’n stoel naar achter en verlaat hij vroegtijdig de studio. „Waar ga je heen Thierry?”, klinkt het nog. „Wat gebeurde hier nou?”

Koning eiste excuses van RTL

Na alle (media-)ophef rond de roast, eiste Koning excuses van RTL vanwege de gang van zaken. Zo staat ter discussie of de cabaretier nou wel of niet zijn tekst van tevoren wilde laten zien. Volgens RTL is dat niet zo, en eerder zei Koning ook zelf dat Eva Jinek en de redactie hadden gevraagd of hij de tekst wilde opsturen. „Maar dat doe ik nooit, ze weten met wie ze werken.” Niet veel later zei Koning dat hij de tekst wél had opgestuurd om het te laten checken. „Peter van der Vorst heeft zelf die appjes. Dus het is heel raar hoe het nu allemaal loopt.”

Nu wil de zender dus in gesprek met Koning, maar ze hebben „ondanks herhaalde uitnodigingen nog geen enkele reactie van Martijn ontvangen”.