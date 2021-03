Martijn Koning met dood bedreigd na Baudet-roast in Jinek

Cabaretier Martijn Koning kreeg twee weken geleden van alles over zich heen na de roast van Thierry Baudet bij Jinek. En dat ging soms wel heel ver, vertelt hij in de podcast Knorrepodcast, waarin verder vooral heel hard wordt gelachen, (flauwe) woordgrappen continu de revue passeren en kapper-anekdotes rond gaan.

Martijn Koning werd met de dood bedreigd na zijn veelbesproken ‘roast’ van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in Jinek. Dat vertelt de cabaretier in De Knorrepodcast aan Raoul Heertje en Sander van Opzeeland, die meeschreven aan de column die hij voordroeg in de uitzending. Meer details over de bedreigingen geeft hij niet.

Kappers in podcast

Wel wordt heel veel en zéér uitgebreid gepraat over kappers, en of iemand een kapper weet die sommige stukken uit de podcast kan knippen. Martijn Koning verklapt ook nog wat hij altijd zegt tegen de kapper. „Beetje dooie puntjes eraf en oren gedekt, zeg ik ook altijd tegen mn publiek”, waarna hij hard in lachen uitbarst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een goede uitzending jongens.

(Martijn,let op die duim rechtsonder. 😱🙈🤣) pic.twitter.com/HNCq7vI4qa — Pietje Pool (@PietjePool1) March 23, 2021

Forum slash voorrang

Op een gegeven moment (rond minuut 18) is er in de podcast even sprake van een verwarring. „Nog even over Forum…”, denkt Martijn Koning te horen uit de mond van Sander van Opzeeland. „Nee doe effe normaal joh”, reageert hij meteen. Dan heeft iedereen door wat er gebeurt en wordt er weer hard om gelachen. Het blijkt uiteindelijk om „voorrang” te gaan.

Verder deelt Koning nog een grap, in minuut 37 van de Knorrepodcast, die hij vroeger weleens uithaalde. Hij deed dan een gemberstronkje in z’n mouw en deed net alsof het zijn hand was, bijvoorbeeld aan de kassa. „Dan heb je zo’n heel weird armpje.” Al snapte lang niet iedereen zijn grappige bedoelingen, iets wat overigens nog steeds weleens zo is. „Dan is het bedoeld als grap, maar werd het een hele rare situatie.”

Roast Martijn Koning over Baudet

Koning hield eerder deze maand in Jinek een roast voor tafelgast Baudet. Koning had het onder andere over de vriendin van Baudet, die Joods is. „Zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet.” Kort daarna schoof Baudet z’n stoel naar achter en verlaat hij vroegtijdig de studio. „Waar ga je heen Thierry?”, klonk het nog. „Wat gebeurde hier nou?” RTL en de redactie van het praatprogramma distantieerden zich later van het optreden van Koning.

Veel kritiek op Koning

De cabaretier kreeg veel kritiek op zijn woorden. Daarnaast werd gezegd dat Koning door de roast deels verantwoordelijk is voor de winst van FVD tijdens de verkiezingen. „Dus een comedian verandert het politieke landschap?”, vraagt Koning zich daarover af in de podcast.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dankzij Martijn Koning heb ik ook op #FVD gestemd en daarin zal ik niet de enige zijn geweest. #devooravond #vooravond — Bram (@Marabongo) March 17, 2021

Reacties op Twitter

Martijn Koning deelt de podcast op Twitter. „Net geluisterd en complimenten. Goeie uitzending en ik hoop dat je niet minder risico durft te nemen in de toekomst”, reageert iemand. Ook anderen weten de podcast en zijn uitlatingen te waarderen. En anderen ook juist helemaal niet. „Martijn heel veel succes met het “grappig” pijn doen van mensen. Goed bezig man”, refereert iemand aan z’n roast. En „Je bent gewoon een zielig ventje dat geen aandacht verdiend omdat die er duidelijk niet mee om kan gaan.” Een ander vindt alle drie de podcast-mannen maar „,lozers.” Met een z inderdaad.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net geluisterd en complimenten. Goeie uitzending en ik hoop dat je niet minder risico durft te nemen in de toekomst. — harro van lien (@meneermaraboe) March 24, 2021

Er is ook iemand die een petitie wil starten voor Martijn Koning, terwijl een ander juist heel moe wordt van BN’ers die zeggen dat ze met de dood worden bedreigd.