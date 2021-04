Vandaag krijgen we de eerste Janssen-doses: wat is het verschil met andere vaccins?

Vandaag komen de eerste 79.200 vaccins van farmaceut Janssen uit Leiden aan. Hoe werkt dat vaccin, wie krijgt ‘m, en wat zijn de verschillen met andere vaccins? Een aantal feiten op een rij.

Wie krijgt het Janssen-vaccin?

Het is nog niet bekend wanneer de eerste Janssen-prik gezet wordt, maar al wel welke groep die krijgt. 35.000 doses gaan namelijk naar de ziekenhuizen, om te voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt. Verder raadde de Gezondheidsraad aan om het middel van Janssen eerst aan 60-plussers en aan medische risicogroepen te geven.

Mensen uit medische risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down, met morbide obesitas of met neurologische aandoeningen die tot ademhalingsproblemen kunnen leiden. Als die groepen zijn gevaccineerd, kunnen andere groepen ook het vaccin krijgen. De Gezondheidsraad komt later met een advies daarover.



Verschillen met andere vaccins

In totaal heeft Nederland 11,3 miljoen doses besteld. Dat is genoeg om 11,3 miljoen mensen in te enten, want van dit middel is maar één prik nodig. Bij de andere coronavaccins die we in Nederland gebruiken, Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca, zijn twee prikken nodig.

Het Janssen-vaccin beschermt voor ongeveer 72 procent. Bij Pfizer/BioNTech en Moderna is dat 95 procent, bij AstraZeneca blijft de bescherming op 60 procent hangen. Daarnaast kunnen we het Janssen-vaccin (net als het middel van AstraZeneca) op 2 tot 8 graden bewaren, gewoon in de koelkast dus. Pfizer/BioNTech moet een stuk kouder: -75 graden. Het Moderna-vaccin hoeft niet in de vriezer.



De werking van de inmiddels vier beschikbare vaccins is wel nagenoeg hetzelfde: „Aan een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus) wordt een klein stukje van de genetische code van het coronavirus toegevoegd. Op die manier gaat het afweersysteem aan de slag om antistoffen aan te maken tegen het spike-eiwit van het coronavirus. Komt het lichaam later nog eens in aanraking met het coronavirus? Dan herkent het lichaam het virus en maakt het meteen antistoffen aan”, is te lezen op de website van Rijksoverheid.

Bijwerkingen

Er loopt bij de Europese toezichthouder voor vaccins een onderzoek naar het Janssen-vaccin. Daar is het Europees Geneesmiddelenbureu (EMA) mee aan de slag gegaan, omdat er meldingen waren van mensen die na een vaccinatie last kregen van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Tot nu toe zijn er daarover vier meldingen gemaakt, volgens het EMDA binnen de verwachtingen. Eén van de vier gevaccineerden overleed. Maar het is nog niet duidelijk of die klachten zijn veroorzaakt door het vaccin.

Ook in de Verenigde Staten is men bezig met zo’n onderzoek. Daar zien ze vooralsnog geen duidelijk verband tussen bloedklachten en het coronavaccin van Janssen. De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) heeft dat zaterdag gemeld, nadat vrijdag bekend werd dat iemand is overleden die het middel van Janssen ontving en last kreeg van dezelfde bloedklachten die voorkomen bij het vaccin van AstraZeneca.