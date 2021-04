Ook in België willen ze misschien ‘vaccinprivileges’ invoeren

Kleine voordeeltjes of versoepelde maatregelen voor gevaccineerde mensen: de Belgen zien er wel wat in. Daarom laat de Belgische minister van Volksgezondheid onderzoeken of dat überhaupt kan. Hij heeft experts om advies gevraagd. Belgische media spreken over een onderzoek naar ‘vaccinprivileges’.

Dit besluit komt na een nieuw rapport van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. Daarin wordt geopperd om ingeënte mensen zonder mondkapje binnen met elkaar te laten afspreken, bericht Het Nieuwsblad. Vandenbroucke vroeg het coronacommissariaat om dat advies onder de loep te nemen.



Vaccinatieprivileges? Slecht idee. We zitten hier allemaal samen in. Het kan niet dat één groep meer mag dan de ander. Ook ten opzichte van kinderen en jongeren zou dit bijzonder onrechtvaardig zijn. — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) April 6, 2021

1,5 miljoen mensen gevaccineerd

Inmiddels hebben 1,5 miljoen mensen in België een eerste dosis gekregen van een coronavaccin. Vanaf vandaag kunnen volwassen Belgen zich op een landelijke reservelijst laten zetten, als zij zo snel mogelijk ingeënt willen worden. Als er overschoten zijn in een vaccinatiecentrum, krijgen zij een oproep. Dat schrijft VRT.

Mensen kunnen op een speciale website aangegeven wanneer ze bereikbaar en beschikbaar zijn. Als je dan een tekstbericht met een uitnodiging krijgt, moet je binnen een half uur bevestigen dat je kan. Doe je dat niet, of kan je niet, krijgt een andere persoon op de lijst jouw plek.

Het systeem moet voorkomen dat er overschotten ontstaan, bijvoorbeeld omdat mensen niet komen opdagen. Het is overigens niet de bedoeling dat mensen worden uitgenodigd voor een inenting als ze daar normaliter niet voor in aanmerking zouden komen. Twintigers mogen zich al melden voor de lijst, maar worden pas uitgenodigd als hun leeftijdsgroep ook aan de beurt is.

Op social media zijn sommige mensen voor vaccinprivileges, maar een hoop tegen. Zo vindt Matthias dat mensen die gevaccineerd zijn al een groot voordeel hebben. „Wie reeds gevaccineerd is, zou mogelijk meer mogen. Hier ben ik als half gevaccineerde volledig tegen. Wie gevaccineerd is, heeft al een groot privilege: bescherming tegen.”



Er is sprake van #vaccinprivileges wie reeds gevaccineerd is, zou mogelijks meer mogen. Hier ben ik als half gevaccineerde volledig tegen. Wie gevaccineerd is, heeft al een groot privilege: bescherming tegen #COVID19 — Matthias Herthoge (@Herthog) April 6, 2021

Ook in Engeland mogelijk vaccinprivileges

In het Verenigd Koninkrijk gaan ze experimenteren met een zogeheten coronapaspoort. Op 16 april begint hiervoor de eerste proef. In een coronapaspoort vindt men een recente negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs. Dit zou mogelijkheden bieden om straks bijvoorbeeld een sportwedstrijd of ander groot evenement bij te kunnen wonen. De proef vindt plaats bij een aantal lokale evenementen zoals een voetbalwedstrijd en snookerwedstrijd.

Wel melden Britse media dat gasten van kroegen en cafés het desbetreffende coronapaspoort niet hoeven te tonen. Ook is dit niet nodig in winkels en het openbaar vervoer.