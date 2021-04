April doet wat-ie wil? Woensdag mogelijk wit door sneeuw

Het gezegde ‘april doet wat-ie wil’ bestaat niet voor niets, blijkt maar weer. Morgen, op tweede paasdag, krijgen we namelijk te maken met winters weer. Na Pasen kan het zelfs gaan sneeuwen, en volgens Weer.nl kleurt een deel van het land dan mogelijk even wit.

Morgen vallen de hele dag door buien, en op sommige plekken hoort daar hagel en natte sneeuw bij. Die sneeuw komt waarschijnlijk later op de dag, en ook dinsdag is de kans daarop groot. Dat komt omdat koude lucht vanuit het noorden ons land passeert. Op de meeste plaatsen wordt het die dag niet warmer dan tussen de 3 en 5 graden.



Vanaf vrijdag hogere temperaturen

In de nacht naar woensdag trekt vanuit het noorden een storing naar Nederland. Geen zorgen, het is geen WhatsApp- of Instagramstoring. Maar het is wel heel fris: de lucht is dan zo koud dat het daardoor enige tijd best kan sneeuwen. En als de sneeuw ’s nachts valt, zou het even wit kunnen worden.

Vanaf woensdag wordt het weer ietsje warmer. ‘Minder koud’ is misschien wel een betere benaming, want er kan nog steeds een enkele winterse bui vallen. Donderdag en vrijdag blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Ook laat de zon zich af en toe zien en kruipen de temperaturen weer wat omhoog. Vanaf vrijdag worden temperaturen van boven de 10 graden weer bereikt.



Sneeuw in april

Het is wel gek: van twintig graden afgelopen week naar sneeuw en winterse buien. Maar hoe raar is dat eigenlijk, sneeuw in april? Niet héél gek, blijkt. In april komen er soms vier seizoenen in één week voorbij, schrijft Weeronline. Het heeft in ons land dan ook vaker gesneeuwd in april, en niet zo’n beetje ook: in 1979 viel er in het Zeeuwse Renesse maar liefst 20 centimeter, en in Friesland 18.

Ook in 1970 was het raak, toen sneeuwde het maar liefst 15 uur lang in Groningen. Dat leverde zo’n 5 centimeter op. En ook meer recent, in 2016, lag in Overijssel en Drenthe lokaal een sneeuwlaag van 3 centimeter. Vroeger zagen we bijna elk jaar wel wat sneeuwvlokken in april, nu nog maar eens in de drie jaar.