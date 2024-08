Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reiskenners tippen dit handbagage-item voor comfortabelere vliegreis: ‘Redding voor economy-passagiers’

Het vliegtuig is niet zozeer de meest comfortabele reismethode. Zeker niet als je een lange vlucht in de economy class doorbrengt. Qua zit- en beenruimte kan het wat krapjes zijn en vind maar eens een comfortabele positie om in te zitten of slapen. Maar reiskenners hebben nu een handbagage-item ontdekt, dat het comfort tijdens de vlucht aanzienlijk vergroot.

Je ziet op het vliegveld menig reiziger met zo’n nekkussentje lopen om hun vliegreis een beetje comfortabeler te maken. Want vliegen is niet per se heel riant vertoeven. Daarom zijn jullie Metro-lezers vrij happig op allerlei vlieg- en reistips. Waarom het bijvoorbeeld gunstig kan zijn om als laatste het vliegtuig in te stappen. Hoe je je het beste voorbereidt op een langeafstandsvlucht. En wellicht heb je nog iets aan de acht dingen die piloten nooit doen als ze zelf vliegen.

Reiskenners en stewardessen enthousiast over handbagage-item

Verschillende buitenlandse media, waaronder The Wallstreet Journal, schreven al over de ‘travelhack’ die ervoor zorgt dat je comfortabeler zit. En nu is ook Business Insider om.

Het gaat namelijk om de voethangmat. Een item dat je eigenlijk op verschillende grote verkoopwebsites kunt kopen voor zo’n 10 euro. „De redder van de economy-passagiers” , schreef The Wall Street Journal. En volgens Travel and Leisure zijn ook stewards en stewardessen enthousiast over de hangmat.

Comfortabele vliegreis economy class

Het gaat om een klein pakketje dat zo in jouw handbagage past. De voethangmat maak je vast aan het tafeltje bij jouw stoel. Doordat je het hangmatje kunt gebruiken om jouw voeten op te laten rusten, kun je allerlei comfortabelere houdingen aannemen. Volgens reiskenner Monica Humphries kan de voethangmat ervoor zorgen dat je relaxt kunt uitrusten zondere andere reizigers te irriteren.

Controleer wel eventjes vooraf of jouw vliegmaatschappij het toelaat om accessoires te bevestigen aan een stoel of tafeltje. Zo verbiedt bijvoorbeeld Air New Zealand om voorwerpen aan een vliegtuigstoel te hangen.

