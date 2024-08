Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Grote prijsstijgingen in supermarkten voorbij’, maar niet alle boodschappen worden goedkoper

Naast inflatie en hogere productiekosten, worstelden supermarkten de laatste tijd ook met diefstal, vooral bij de zelfscankassa’s. Mede daarom was er sprake van prijsstijgingen bij veel boodschappen maar daar zou – in ieder geval voorlopig – een einde aan moeten komen.

Topman Frans Muller van Ahold Delhaize verwacht dat in ieder geval. Het moederbedrijf van Albert Heijn, Bol, Etos en Gall & Gall heeft wel moeten sleutelen aan de techniek van de zelfscankassa’s om het toenemende aantal winkeldiefstallen tegen te gaan. Daarnaast is het toezicht in de winkels verbeterd. Ook van de Jumbo is bekend dat het gebukt ging onder veel winkeldiefstallen en dat de supermarkt onder meer strenger controleert.

Bij die keten bleek vorige maand al dat het aantal diefstallen fors gedaald was na de nieuwe maatregelen. In de eerste helft van dit jaar werd een derde minder gestolen dan vorig jaar, maakte het concern bekend. In heel 2023 werd nog voor 100 miljoen euro buitgemaakt. Bijna de hele winst verdampte.

‘Prijsstijgingen in supermarkten voorbij’, deze boodschappen blijven duurder

Hoeveel winst Ahold Delhaize heeft verloren door winkeldiefstal is niet bekend, maar Muller bevestigt dat er maatregelen zijn genomen. „De manier waarop we kijken naar onze zelfscankassa’s, de techniek en het toezicht, hebben we verbeterd. Klanten hebben daar begrip voor. Zij begrijpen ook dat de boodschappen door diefstallen alleen maar duurder worden.”

Muller ziet na een lange periode van prijsstijgingen eindelijk herstel. „We hebben een enorme klap gekregen door de inflatie en de stijgende energie- en grondstofprijzen. Onze grootste zorg is nu dat we de huishoudbudgetten, die nog steeds zowel in Europa als Amerika sterk onder druk staan, ondersteunen met onze huismerken, onze promoties, en door afspraken met onze leveranciers”.

De prijzen in de winkels kunnen per categorie nog wel verschillen, zegt Muller. „De uien en aardappelen worden steeds duurder, vanwege de matige oogsten. Hetzelfde geldt voor cacao en olijfolie. Maar zuivel wordt bijvoorbeeld weer goedkoper.” Wist je trouwens dat neppe olijfolie een flink probleem is? In onderstaand artikel lees je hoe je dat kunt herkennen:

