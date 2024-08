Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit bedrag krijgen sporters per bronzen, zilveren en gouden medaille

De teller voor het aantal Nederlandse medailles tijdens de Olympische Spelen in Parijs staat momenteel op twintig. Zoals sportorganisatie NOC*NSF zelf stelt: ‘Bijzondere prestaties verdienen een beloning’. Daarom ontvangen sporters naast de medaille ook een financiële beloning. Lees hier welk bedrag er wordt betaald per prestatie, de zogeheten medaillebonus.

Gisteravond zagen we hoe de teamsprinters de achtste gouden medaille voor Nederland met baanwielrennen in de wacht sleepten. Nieuwsgierig naar de mannen van het team? We stellen je voor aan de mannen van goud.

Medaillebonus Olympische Spelen

Hoewel meedoen volgens het oud-Nederlands gezegde belangrijker is dan winnen, hebben de olympische sporters maar één doel: de gouden plak. Met zo’n overwinning slepen ze niet alleen de eeuwige roem in de wacht, maar ontvangen zij van sportorganisator NOC*NSF ook een financiële beloning voor de prestatie. In totaal heeft de organisatie dit jaar 1,3 miljoen euro begroot om de medaillebonussen voor de Olympische Spelen in Parijs te bekostigen.

Een olympische gouden medaille is goed voor een bedrag van 30.000 euro. Een paralympische gouden medaille levert nu nog 20.000 euro op, maar de beloningsverschillen voor olympisch goud en paralympisch goud worden stapsgewijs verkleind. Voor een zilveren medaille krijgt de sporter een beloning van 15.000 euro. Brons wordt beloond met 7500 euro.

Medaille Medaillebonus individuele prestatie Goud 30.000 euro Zilver 15.000 euro Brons 7500 euro Bron: NOC*NSF Overeenkomst Topsporter Parijs 2024, individuele prestaties

Medaillebonus teamprestaties

Tijdens de Olympische Spelen kunnen we genieten van allerlei sporten, van hockey tot zeilen en surfen. Bovengenoemde bedragen zijn de beloningen voor individuele sportprestaties. Bij teamprestaties (bij teams van minimaal zes sporters) geldt een ander beloningsbedrag.

Voor het team wordt een maximumbedrag vastgesteld en wordt het geld volgens een verdeelsleutel gedeeld. Per teamspeler geldt er wel een minimale vergoeding van 11.000 euro bij een gouden medaille, 5500 euro bij een zilveren medaille en 3500 euro bij een bronzen medaille.

Medaille Medaillebonus teamprestatie Goud 11.000 euro Zilver 5500 euro Brons 3500 euro Bron: NOC*NSF Overeenkomst Topsporter Parijs 2024, teamprestaties

En hoewel sommige sporters kans maken op meerdere medailles, keert NOC*NSF volgens de overeenkomst één keer een bonusbedrag uit. De sporter ontvangt het bedrag dat hoort bij de hoogst behaalde medaille.

Extra financiële beloningen

Sommige sporters kunnen rekenen op een extra geldbedrag. De mondiale atletiekunie beloont sporters als eerste sportbond met een extra geldbedrag. Voor ieder atletiekonderdeel heeft de bond 46.000 euro gereserveerd, meldt Eurosport.

