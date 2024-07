Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In de rij bij de gate? Reiskenner tipt waarom als laatste in het vliegtuig stappen gunstig kan zijn

Eigenlijk heb je bij de gate bij het vliegtuig vaak twee type mensen. Zij die in de rij gaan staan om te boarden en de reizigers die zo lang mogelijk wachten voordat ze het vliegtuig in stappen. Volgens een reiskenner heeft als laatste het vliegtuig in gaan ook een voordeel.

Nu de zomervakantie begonnen is, kan het zo zijn dat je ook een vliegreis voor de boeg hebt. En dan zijn wat tips en trucjes rondom het vliegen en reizen heus niet verkeerd. Wist je namelijk dat je beter niet je schoenen uit kunt doen in het vliegtuig? Hoe je je het beste voorbereid op een langeafstandsvlucht? En wellicht heb je nog iets aan de acht dingen die piloten nooit doen als ze zelf vliegen.

Als laatste het vliegtuig in bij het boarden

Bij het instappen van het vliegtuig ontstaat er vaak een soort kuddegedrag. Passagiers willen vaak zo snel mogelijk in het vliegtuig zitten en meestal vormt er dan een lange rij voor de gate. En ja, dat betekent dat je uiteindelijk toch weer staat te wachten.

Maar een reistip van reiskenner Lucas Chesterton, waar ook het Duitse Fit for Fun over schrijft, is wellicht handig om te onthouden. Hij onthult namelijk een voordeel als je als laatste aan boord stapt. Hij tipt namelijk: „Ga zitten, ontspan en ga als laatste in de rij staan.” Als je namelijk als laatste in het vliegtuig stapt, kun je een rij zoeken waar meer stoelen vrij zijn. „Omdat ik weet dat er niemand anders komt, voorkom ik ruzie in het vliegtuig.” De truc werkt natuurlijk alleen als de vlucht niet helemaal is volgeboekt. Maar als je als laatste het vliegtuig inloopt, zie je snel genoeg of dat het geval is.

Overleggen met het vliegtuigpersoneel

Overigens blijkt uit de reacties dat het wel raadzaam is om jouw verhuizing even met de bemanning te bespreken. Mocht je heel veel geluk hebben, kun je soms zelfs een upgrade krijgen naar een betere stoel. Maar dit ligt natuurlijk ook aan de flexibiliteit van het vliegtuigpersoneel.

Reacties