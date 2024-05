Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomer in zicht? Heel warm wordt het voorlopig niet, maar het lijkt wél minder nat te worden

De afgelopen dagen waren kletsnat. Is er hoop, zeker met de meteorologische zomer in zicht? Mwah. Het wordt droger en zonniger, maar de zomerse warmte laat het nog even afweten.

Volgens Weeronline zijn zomerse waarden van 25 graden of meer op langere termijn niet direct te verwachten.

Zomerse warmte zit er voorlopig niet in

Er is een kleine kans van 10 procent dat het kwik in het zuiden en zuidoosten van Nederland vanaf vrijdag 7 juni oploopt naar 25 graden of meer. In de rest van het land is die kans er niet. Tot en met aanstaande maandag blijft het sowieso overal in Nederland onder de 20 graden.

„Vanaf dinsdag wordt het langzaam wat warmer en in het zuiden is de kans op 20 graden meer dan 50 procent”, zegt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline. In het noorden en midden van het land is de kans op 20 graden vanaf dinsdag ongeveer 30 procent. Fijn nieuws is dat het na het weekend wel vaker droog en geregeld zonnig wordt.

Nog wat verder vooruitkijken? Metro schreef eerder dat de zomer waarschijnlijk vooral heel wisselvallig wordt, voor zover dat al te voorspellen is. Er zijn ook een aantal aanwijzingen die duiden op een warme zomer, dus die is zeker nog niet helemaal uitgesloten. En die regen, die zal vermoedelijk ook nog genoeg vallen.

Warmste en op een na natste lente

Volgens Weeronline was de lente nog recordwarm, met een gemiddelde temperatuur van 11,7 graden tegen 9,9 normaal. Dat is een evenaring van het record dat werd gemeten in de lente van 2007. Daarnaast werd een unicum genoteerd doordat er maar één officiële vorstdag werd gemeten in De Bilt. Dat is niet eerder gebeurd, aldus Weeronline. Het aantal zonuren was met 508 uur tegen 576 uur normaal wat minder dan gebruikelijk.

Je zult het ongetwijfeld hebben gemerkt, maar de lente was dit jaar in het algemeen kletsnat. Het was de op één na natste sinds het begin van de metingen. Gemiddeld over het land viel er 254 millimeter regen tegenover 157 normaal. Alleen in 1983 was de lente nog natter, meldt het weerbureau. In dat jaar viel gemiddeld over het land 282 millimeter regen. Sids 1 januari is er gemiddeld over het land 457 millimeter gevallen tegen 296 normaal.

Maart was iets te droog met 48 millimeter tegen 58 normaal, maar april was recordnat met 93 millimeter. Ook mei was bijzonder nat. Gemiddeld viel er deze maand al 95 millimeter tegen 58 normaal en de komende dagen komt daar nog wat bij. Vooral in het midden en zuiden was het in mei zeer nat. Daar viel meer dan 100 millimeter en op sommige plaatsen komt de hoeveelheid regen in de buurt van de 200 millimeter. In het noordoosten is het een stuk droger, met in Groningen op veel plaatsen minder dan 50 millimeter.

Reacties