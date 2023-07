Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koffer inpakken moeilijk? Deze reiziger ontwikkelt virale inpak-hacks

Je koffer inpakken voor een (vlieg)reis kan soms een hele puzzel zijn. Wat nou als die ene broek er net niet in past of je na je reis toch de conclusie trekt dat je veel te veel in je koffer hebt gepropt? Deze heuse inpak-expert heeft tips om meer uit je bagage te halen.

Chelsea Dickenson is het gezicht achter een aantal handige en virale inpakmethodes. Aan CNN vertelt ze over haar inpak-tips.

Zo efficiënt mogelijk inpakken

„Je kunt absoluut minder inpakken dan je denkt, dat beloof ik je”, vertelt Dickenson. „En ik durf te beweren dat het je vakantie beter zal maken.” Dickenson, een 33-jarige frequente reiziger uit het Verenigd Koninkrijk, heeft een website opgericht om tips te geven voor budgetvriendelijke vakanties.

Ze is er trots op dat ze licht reist. En als ze ruimte tekort komt, is ze goed in het bedenken van onverwachte oplossingen. Neem bijvoorbeeld haar virale ‘fishing vest packing hack‘, waarbij ze reist met een vest met meerdere zakken en ritssluiting dat is ontworpen als visuitrusting. Daar bleek een hoop ‘bagage’ in te passen.

Visvesten en nekkussens

Op een vlucht naar Lissabon droeg Dickenson het vest en stopte ze de zakken vol met allerlei spullen, van een bikini tot een laptop. „Een visvest is eigenlijk gewoon een jas. En wat doe je met je vesten? Je legt ze in een bakje. Haal je alles uit je zakken? Nee, dat doe je niet. Het is precies hetzelfde”, zegt Dickenson, die erop wijst dat het beveiligingspersoneel van luchthavens zich geen zorgen maakt over de toegestane bagage, maar alleen controleert of je geen illegale spullen vervoert of te veel vloeistoffen bij je hebt.

Het visvest is slechts een van de vele inpak-hacks die Dickenson deelt met haar volgers op sociale media. Op een andere vlucht naar Wenen verving ze de vulling in haar nekkussen door zeven paar ondergoed, vijf paar sokken, een legging en twee t-shirts. Ze legde het nekkussen „zonder problemen” in een veiligheidsbakje en werd bij de gate doorgelaten. En zo kun je het reiskussen alsnog gebruiken waar het eigenlijk voor bedoeld is.



Opmerkelijke inpak-hacks

Maar het wordt nog intenser. Dickenson heeft ook geprobeerd om een beha vol te stoppen met kleren en die dan over haar kleren maar onder haar jas te dragen. Hoewel ze besloot dat het beha-idee „belachelijk was en dat het niet genoeg opleverde”, is ze een grote fan van haar visvest en nekkussen-hacks. „Het nekkussen was een grote overwinning, ik heb heel veel berichten gekregen van mensen die het ook hebben gedaan.”

„Uiteindelijk gaat het erom dat je er een beetje plezier aan beleeft”, zegt Dickenson over haar inpak-hacks. „Het is een beetje mijn doel om te benadrukken hoe belachelijk het is dat we zoveel geld moeten betalen als we bagage mee willen nemen – dat is hoe goedkope luchtvaartmaatschappijen tegenwoordig werken.” Zo is ze is bijvoorbeeld ook een grote fan van vacuümverpakkingen waarin je je kleding in zakken doet en de lucht eruit haalt. „Zo creëer je veel meer ruimte.”

Lijstjes

Daarnaast is ze een groot voorstander van het maken van lijstjes om te voorkomen dat je te veel inpakt. Voordat ze op reis gaat, schrijft Dickenson altijd alle spullen op die ze nodig heeft en splitst de reis op per dag. Deze strategie helpt haar om licht in te pakken.