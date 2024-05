Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat vindt men van Dick Schoof en welke namen worden er genoemd voor zijn kabinet?

Dick Schoof is de beoogde premier van het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Wat vinden ‘we’ daar eigenlijk van en welke namen zingen rond voor kabinet-Schoof?

Dick Schoof zei gisteren dat hij premier wordt namens de vier partijen die hem hebben gevraagd en een ruime meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Daarbij benadrukte hij dat hij „premier wil zijn voor alle Nederlanders”. Hij spreekt van een ambitieus hoofdlijnenakkoord, dat hij ziet als een goede basis om belangrijke vraagstukken en onderwerpen aan te kunnen pakken.

Schoof denkt dat hij vanuit zijn bestuurlijke kennis en ervaring kan bijdragen aan de publieke zaak en het algemeen belang voor het land. „In de functie van minister-president kan ik zowel binnen de politiek als in de samenleving heel direct bijdragen aan verbinding. Dat is voor mij een waarde op zichzelf.”

Hij vindt het ook nodig om het vertrouwen in de overheid terug te krijgen. Schoof liet zich niet uit in hoeverre hij zich verwant voelde met een kabinet waarin een rechts-radicale partij zit. „Ik ben partijloos. En dan vind ik de vraag naar verwantschap eigenlijk niet relevant.” Schoof zegde begin 2021 zijn PvdA-lidmaatschap op.

Wat vindt men van Dick Schoof?

De voornaamste reactie op Dick Schoof als beoogd premier lijkt voornamelijk „wie?” te zijn. Uit onderzoek van EenVandaag onder zo’n 13.000 leden blijkt dat 50 procent geen idee heeft wie hij is. Wel heeft 44 procent vertrouwen in hem door zijn staat van dienst. Er is een kleine groep (11 procent) die hem alleen van naam kent.

39 procent kent hem wél. Ze weten wie hij is en wat hij hiervoor heeft gedaan. De meerderheid van deze groep (60 procent) denkt dat hij een goede premier zal zijn.

Schoof is iets minder geliefd dan Ronald Plasterk, die eerst in beeld was als premierskandidaat. Hij kon op goedkeuring van 48 procent rekenen. Kim Putters (42 procent), Johan Remkes (33 procent) en Mona Keijzer (29 procent) kregen minder steun dan Schoof.

Welke namen worden er genoemd als ministers in kabinet?

De eindfase van de formatie nadert. Het hoofdlijnenakkoord is af, er is een beoogd premier, dan is het nu tijd voor ‘de poppetjes’. RTL doet een gooi naar een paar mogelijke namen voor kabinet-Schoof, waarvoor de partijen hebben afgesproken dat de helft van de bewindslieden van buiten de politiek komt.

Voor de PVV worden Fleur Agema, Leon de Jo en Sietse Fritsma genoemd. Van buiten de politiek zijn dat Marco Pastors (JA21), Elbert Dijkgraaf (SGP), Fred Teeven (VVD), Halbe Zijlstra (VVD).

Voor de VVD klinken de namen van Sophie Hermans, Eelco Heinen en Mariëlle Paul. Queeny Rajkowski zou in beeld zijn als minister van Digitale Zaken. Van buiten de politiek zingt de naam van Jacco Vonhof (MKB-NL) rond, waarvan eerder vermoedens bestonden dat hij premierskandidaat was.

De verwachting is dat Mona Keijzer en Gijs Tuinman voor BBB plaatsnemen in het kabinet. Van buiten de politiek zijn dat Aalt Dijkhuizen (oud-bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research), Gert-Jan Oplaat (Eerste Kamerlid) en Bart Kemp (oud-voorzitter landbouwactiegroep Agractie). Tot slot NSC, waar de geruchtenmolen minder op volle toeren draait. Daar worden Nicolien Vroonhoven en Eddy van Hijum genoemd.

Vorige Volgende

Reacties