Wat zeg je? Met deze codetaal bespreekt vliegtuigbemanning stiekem of je knap bent

Bemanningsleden in vliegtuigen zien ontzettend veel mensen op een werkdag, de één wat knapper dan de ander. Maar hoe maak je aan collega’s duidelijk wie je aantrekkelijk vindt? Daarvoor gebruiken stewards en stewardessen soms codetaal.

Het gebruik van onduidelijke woorden onder vliegtuigbemanning is niet gek. Waarschijnlijk zal je niet alles begrijpen wat bemanningsleden tegen elkaar zeggen op een vlucht, maar dat is dan op professioneel gebied. Soms spreken ze daadwerkelijk in geheimtaal tegen elkaar, om aan elkaar te laten weten dat ze een knappe passagier hebben gezien.

Dat hebben verschillende bemanningsleden aan Engelstalige media onthuld. Misschien ben jij ook weleens met zo’n codewoord aangesproken door vliegtuigpersoneel, zonder dat je het doorhad. Metro schrijft wel vaker over vliegtuigbemanning en hun reistips. Lees hier bijvoorbeeld waarom je volgens een KLM-stewardess altijd één schoen in het kluisje van je hotel moet leggen.

Deze codetaal kan vliegtuigpersoneel gebruiken

Terug naar de codewoorden van bemanningsleden. Wat is die codetaal dan precies? Volgens stewards en stewardessen kan die verschillen, al is één woordspel heel populair onder collega’s. Dit spel wordt gedaan op het moment dat passagiers uitstappen en de bemanningsleden je gedag zeggen bij de vliegtuigdeur.

Normaal gesproken hoor je dan ‘bedankt’, ‘dag’ of ‘fijne reis nog’. Maar als je iets heel anders hoort („elke keer dat een cabinepersoneelslid een aantrekkelijke passagier ziet, hoeft hij alleen maar met een strak gezicht ‘cheerio’ te zeggen”), dan is er grote kans dat er een knappe passagier voorbijloopt.

In het Engels wordt dit dan ook het ‘cheerio-spel’ genoemd. Goed je oren gespitst houden dus, als je in de toekomst in een vliegtuig met Engelstalig personeel zit. Misschien dat onder Nederlands personeel wel een ander gek afscheidswoordje wordt gebruikt met hetzelfde doel.

Stiekem over knappe passagiers praten? ‘Hete koffie!’

En dat is niet het enige: er zijn meer codewoorden om aantrekkelijke passagiers mee aan te duiden. Zo onthulde een oud-bemanningslid van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas, die een boek schreef wat hij tijdens zijn werkuren meemaakte, dat collega’s het woord ‘Bob’ gebruikten om de knapste passagier van het vliegtuig aan te duiden. Die term betekent ‘best on board’.

Jaren geleden zei een stewardess in een interview met The New York Post dat ze zich herinnerde hoe ‘hete koffie‘ lange tijd een codewoord was onder collega’s tijdens een vlucht. „Je zei: ‘Hete koffie in 3B’. Dat betekende dat er een erg knappe passagier op die plek zat die de anderen echt moesten zien.”

Nog meer codetaal om het met elkaar over knappe passagiers te hebben

In een Australisch radioprogramma onthulde een oud-steward nog een ander subtiel trucje om de knapste passagiers eruit te pikken. „Omdat iedereen de stoelnummers kende, kon mijn collega over het karretje zeggen: ‘Ik denk erover zeven dagen naar Amerika te gaan’.”

Daarmee werd dan stoel 7A bedoeld, legde deze oud-steward enkele jaren terug uit in het radioprogramma, schrijft Business Insider. „Ik zou dan kunnen antwoorden: ‘Ja ik zou dat ook wel kunnen, zeven dagen in Amerika!’” Maar hij zou ook iemand anders knapper kunnen vinden. „Dan zei ik zoiets als: ‘Ik doe liever zes dagen naar Denemarken’.” Waarmee dan stoel 6D werd bedoeld.

