Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Renze op Zondag over harde woorden van Jetten over Wilders: ‘PVV heeft vier keer zoveel stemmen gehaald’

D66-leider Rob Jetten heeft zaterdag fel uitgehaald naar PVV-leider Wilders. Zo noemde hij hem een ‘bedreiging’ en riep hij NSC-leden op om tegen een samenwerking met PVV te stemmen. Bij Renze op Zondag praatten ze hier gisteravond over na.

Jetten deed de stevige uitspraken over Wilders zaterdag tijdens het D66-congres. „Geert Wilders, met zijn ondemocratische eenmanspartij, is tot in de kern on-Nederlands. Hij is een bedreiging voor de Nederlandse waarden en voor de Nederlandse identiteit”, zei hij tegen een volle zaal.

Na afloop van het congres zei hij tegen de camera van RTL Nieuws: „Uiteindelijk denk ik dat er een kabinet Wilders 1 komt dat mensen vooral mooie dingen gaat voorhouden, maar weinig voor elkaar gaat krijgen.”

Jetten verzoekt NSC-leden tegen samenwerking te stemmen

De D66-voorman hoopte dat NSC-leden tegen een samenwerking met PVV zouden stemmen. „We zagen een frisse nieuwe club met goede idealen, veel aandacht voor de grondrechten en sociale rechten. Daarom doe ik ook een oproep aan NSC om uiteindelijk die samenwerking met Wilders niet mogelijk te maken.”

NSC hield zaterdag ook een congres. Daar beloofde Pieter Omtzigt dat NSC bij de formatiegesprekken ‘nul komma nul concessies’ op de rechtsstaat doet. Tegelijkertijd verdedigde de partijleider zijn keuze om met de radicaal-rechtse partij PVV te praten over samenwerking. Anders dan in 2010, toen de partij van Geert Wilders gedoogsteun verleende aan het eerste kabinet onder Mark Rutte, zijn duidelijke afspraken gemaakt over de rechtsstaat, hield Omtzigt zijn leden voor.

Ondanks enkele kritische geluiden hebben leden uiteindelijk niet tegen een samenwerking gestemd. „Ook vandaag nog zijn er politici die liever naar ons kijken dan naar zichzelf kijken. Ik zou zeggen: kies je eigen idealen en wees er trots op”, zei Omtzigt in zijn toespraak.

Renze op Zondag over harde woorden van Jetten

Politiek verslaggever Floor Bremer noemt de oproep van Jetten in RTL-talkshow Renze op Zondag „vrij logisch”. „Omdat Omtzigt verderop ook een congres had. Het is natuurlijk ook zaak om aandacht voor je speech te krijgen. Het was in lijn met het grote verhaal dat hij vertelde: wat het is om Nederlander te zijn. Hij had een grote vlag achter zich geprojecteerd, wat ook het symbool is dat Wilders gebruikt.”

Volgens Bremer valt D66 Wilders al heel lang aan. Zo lagen ook Alexander Pechtold en Wilders vaak in de clinch. „Daar ging Rob Jetten mee verder in zijn speech. Het ligt dan ook in de lijn om te zeggen: ‘Pieter Omtzigt, wij dachten dat we met jou zaken konden doen, maar jij hebt je ziel verkocht aan Wilders 1, het kabinet waar ze over aan het onderhandelen zijn.’”

Journalist Wouter de Winther heeft weinig begrip voor de woorden van de D66-leider. „Bijzonder is dat Geert Wilders vier keer zoveel stemmen heeft gehaald als D66. Er zijn dus vier keer zoveel mensen die wel het idee hebben dat hij in ieder geval iets gaat bewerkstelligen in Den Haag wat D66 heeft laten liggen. Los daarvan was het D66 die, samen met een heleboel andere partijen, aan verkenner Plasterk heeft geadviseerd dat deze combinatie onderzocht zou moeten worden en als dat tot een succes zou leiden, een kabinet zou moeten vormen. Dus het is wel heel wonderlijk dat je dan NSC een paar maanden later kwalijk neemt dat ze doen wat je zelf hebt geadviseerd.”

Je kunt Renze op Zondag terugkijken via Videoland.

Reacties