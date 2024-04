Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom komen sommigen altijd te laat? Dat kan hierdoor komen

Je kent vast en zeker iemand die altijd te laat komt. Of wellicht ben jijzelf de persoon in kwestie? Er zijn een aantal redenen waardoor mensen onder de categorie ‘laatkomers’ kunnen vallen.

Mensen die vaak te laat komen

Mensen die te laat komen scoren op de ‘Big Five’-onderzoeksladder niet al te best op consciëntieusheid en neuroticisme. Dat Big Five-model deelt iemand in aan de hand van vijf karaktertrekken: extraversie (energiek en outgoing), vriendelijkheid (empathisch en respectvol), consciëntieusheid (plichtsgetrouw, gewetensvol), neuroticisme (angstig en depressief) en openheid (nieuwsgierig en creatief).

Volgens BBC Science Focus klinkt ‘scoort laag’ niet al te positief, maar in andere woorden betekent het dat mensen die regelmatig te laat komen ontspannen types kunnen zijn.

Redenen voor laatkomers

1. Opvoeding of cultuur

Misschien heb je de ontspannen houding ten aanzien van tijd van je ouders of cultuur geërfd. In sommige landen hebben inwoners een relaxte houding tegenover tijd en tijdsdruk. We kennen immers de uitspraak: Mañana Mañana.

2. Misschien ben je een tijdsoptimist?

Dat wil zeggen dat je de neiging hebt te onderschatten hoe lang dingen zullen duren. Een verwant probleem is uitstelgedrag.

Op tijd komen, betekent dat je stopt met waar je mee bezig bent en je kunt voorbereiden om te vertrekken. Als je een uitsteller bent, kan dit van invloed zijn op het op tijd kunnen komen.

3. Je kent de omgeving te goed

Onderzoek toont aan dat we de neiging hebben de tijd te onderschatten als we vertrouwde fysieke ruimtes te doorkruisen. Dus kom je vaak te laat op een route die je al honderd keer hebt afgelegd? Dan kan de gewenning en vertrouwdheid ervoor zorgen dat het jouw timemanagement beinvloedt.

4. Heb je een hekel aan te vroeg komen?

Het kan zijn dat je een hekel hebt aan wachten of ergens als eerste te arriveren.

Dit kun je aan te laat komen doen

Soms werkt het om, in plaats van je voor te nemen om op tijd te komen, je voor te nemen te vroeg te komen. En een beetje extra organisatie helpt daarbij. Schrijf op hoe lang het duurt om ergens te komen en voeg daar wat extra tijd voor speling toe. Hoe langer de reis? Hoe langer de extra tijd.

En mocht je ergens te vroeg aankomen? Bedenk dan wat je in de extra tijd kunt doen. E-mails beantwoorden, een vriend of vriendin contacten die je lang niet hebt gesproken of gewoon even een moment rust voor jezelf.

