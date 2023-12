Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hamas: 700 doden in Gaza in afgelopen 24 uur bij aanvallen Israël

In de afgelopen 24 uur zijn zevenhonderd Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook, stelt de Palestijnse beweging Hamas. De cijfers konden niet worden geverifieerd.

Volgens een woordvoerder van Hamas liggen veel doden onder het puin. Reddingswerkers zouden moeite hebben om bij gewonden te komen en ze naar ziekenhuizen te vervoeren.

Sinds het aflopen van de gevechtspauze tussen Hamas en Israël vrijdagochtend zijn de gevechten tussen de strijdende partijen weer opgelaaid. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties Volker Türk sprak zijn zorgen uit over de nieuwe explosie van geweld in de Gazastrook. Hij stelt op basis van het gezondheidsministerie in Gaza dat er al honderden Palestijnen zijn gedood. „Er is geen veilige plek in Gaza”, aldus Türk.

ANP

Reacties