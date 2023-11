Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlands onderzoek: koffie gezond voor de nieren, tot dit aantal bakkies

Koffie zou weleens een spil kunnen zijn om de nieren gezond te houden. Althans, dat meldt de Wageningen Universiteit op basis van eigen onderzoek. Een grootschalige studie lijkt te bevestigen dat koffie de nieren gezond houdt. „Bij gezonde mensen, maar vooral bij mensen met diabetes.”

Gezond oud worden, dat willen we allemaal. Dus proberen we niet te roken voor de longen, letten we op ons eten voor onze darmen en sporten we om onze spieren vitaal te houden. Maar hoe vaak denk jij aan de gezondheid van je nieren? Waarschijnlijk niet zo vaak, ziet de Wageningse voedingswetenschapper Marianne Geleijnse.

Onze nieren zien we nog te vaak over het hoofd, vindt ze. „Terwijl deze boonvormige organen je bloed zuiveren en je gezond houden. Sterker nog: nierschade kost evenveel levensjaren als darmkanker”, zegt de universiteit. En dus is het van belang om de organen gezond te houden. Maar hoe doe je dat? Het lijkt er steeds meer op dat koffiedrinken helpt.

Zoveel bakken koffie bevorderen de gezondheid van de nieren

Eerdere studies toonden al een verband aan tussen gezonde nieren en koffie, maar enkele daarvan blijven volgens collega-onderzoekers controversieel, zegt de Wageningse universiteit. Het nieuwe onderzoek, dat uitgevoerd werd onder bijna 80.000 Nederlandse proefpersonen, lijkt te bevestigen dat koffie inderdaad de nieren gezond kan houden. Overigens brengt koffiedrinken wel meer gezondheidsvoordelen met zich mee.

„Elke kop koffie extra hangt samen met minder nierschade, met een maximum van vier koppen”, ontdekten de onderzoekers. „Twee koppen koffie lijken dus meer gezondheidsvoordelen te bieden dan één, en drie kopjes koffie bevorderen de niergezondheid nog verder.”

Bij vijf of meer koppen zagen de onderzoekers geen extra voordelen meer.

☕ Weinig aandacht voor gezondheid nieren Het is volgens de Wageningse universiteit niet zo gek dat we minder bewust zijn van de gezondheid van onze nieren. Schade aan die organen levert namelijk weinig klachten op, in eerste instantie. „Een chronische nierziekte blijft vaak onopgemerkt, totdat de functie te ver daalt. In zo’n laat stadium moet een patiënt al snel over op dialyse of een niertransplantatie ondergaan.” Toch is nierschade een belangrijke doodsoorzaak. De afname van de nierfunctie begint al op 35-jarige leeftijd. Het gevolg is dat 1,7 miljoen Nederlanders met slecht werkende nieren rondlopen, die daardoor kans hebben om vroegtijdig te overlijden.

Mogen een cappuccino of latte ook?

Dus: snel een cappuccino of latte maken dan? Nee, het gaat specifiek om zwarte koffie zonder suiker of andere ongezonde toevoegingen. Die koffielikeurtjes en -siroopjes kun je dus beter laten staan.

Toch willen de onderzoekers ook niet te snel het advies geven om massaal zwarte koffie te drinken voor gezonde nieren. Want, zeggen de onderzoekers erbij, ze keken puur naar verbanden tussen koffiedrinkers en de gezondheid van hun nieren. Oftewel: „Er is nog geen direct bewijs. Bij dit type onderzoek moeten we altijd rekening houden met andere verstorende factoren.”

Vorige Volgende

Reacties