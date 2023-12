Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PSV vergroot voorsprong met zege bij Feyenoord tot 10 punten

PSV heeft in de Eredivisie de voorsprong op nummer 2 Feyenoord tot 10 punten vergroot. De Eindhovenaren versloegen in De Kuip na rust het elftal van trainer Arne Slot: 1-2. Feyenoord beleeft daarmee, na de uitschakeling in de Champions League, een slechte week.

Feyenoord kreeg in een tegenvallende eerste helft via Lutsharel Geertruida de twee grootste kansen, maar die benutte hij niet. De verdediger stond in de 65e minuut, met onnodig balverlies op eigen helft, aan de basis van de openingstreffer. Ismael Saibari scoorde op aangeven van Johan Bakayoko: 0-1. Kort daarna kopte Olivier Boscagli uit een hoekschop de tweede treffer binnen. Santiago Giménez bracht de spanning in de slotfase met de aansluitingstreffer terug, maar verder kwam Feyenoord niet. Mats Wieffer miste in blessuretijd een enorme kans.

PSV is na veertien speelronden nog zonder puntenverlies en is weer een stap dichter bij het record uit het seizoen 1987/1988, toen de Brabanders onder leiding van coach Guus Hiddink de eerste zeventien wedstrijden in de competitie wonnen.

