Droom je over vakantie Malediven? Dan moet je wellicht eens naar deze goedkope ‘Malediven van Europa’

Het is koud en nat hier in Nederland. Dan mag je best dromen over een tropisch oord. Maar wist je TikTok in de ban is van een reisbestemming dat men ‘Malediven van Europa’ noemt?

De Malediven is een tropische eilandengroep in de Indische Oceaan. Met witte stranden en blauwe zee, maar waarvoor je ook een flinke portemonnee moet hebben. Mocht je overigens liever op een betaalbare wintersport gaan? Metro zette een aantal wintersport-oorden op een rijtje.

‘Malediven van Europa’ volgens TikTok

Maar Europa blijkt over een vergelijkbare tropische parel te beschikken. Die daarnaast ook nog eens spotgoedkoop blijkt te zijn. Onze Britse Metro-collega’s schreven er al eerder over.

Deze bestemming heeft veel overeenkomsten met Griekenland, minus dan de gigantische toeristenmassa’s en hoge prijzen. En waar moet je dan naartoe? Albanië!

Vakantie naar Albanië

De reisindustrie, maar inmiddels ook TikTokkers, zijn namelijk in de ban van dit land aan de Adriatische zee. De Albanese Riviera wordt op het social media-platform geprezen en badplaatsen als Lukova en Ksamil worden vergeleken als de Malediven van Europa.

Het dorpje Lukova is nog vrij onbekend bij de toeristenmassa en ligt in de buurt van het Griekse eiland Corfu. Daarnaast ligt het op slechts een klein uurtje afstand van de Blue Eye-berg. Dat is een bekende Albanese toeristische attractie.

Badplaats Lukova

Het is vrij gemakkelijk om naar het Griekse Corfu te vliegen en met de boot naar Saranda te varen. Vanuit daar bereik je met de auto of bus binnen 25 minuten Lukova. Ook is er de mogelijkheid om naar Tirana, de hoofdstad van Albanië, te vliegen. Vanuit Tirana rijd je in ongeveer vier uur richting Lukova.

Zuid-Albanië kent een mediterraans klimaat. Wat betekent dat het in de zomer warm is en de winters kouder en regenachtiger kan zijn. In de zomermaanden van juni tot september kan het hier rond de 30 graden zijn.

Goedkope vakantiebestemming

Ook de prijzen voor een overnachting zijn zeer behapbaar. Zeker als je in mei, september of oktober gaat, kun je een flinke som geld besparen.

Om even een indicatie van de prijzen te geven:

Prijzen voor accommodaties verschillen natuurlijk tussen hoog- en laagseizoen. In het laagseizoen betaal je gemiddeld 40 euro per nacht, in het hoog seizoen varieert dat tussen de 50 en 70 euro per nacht. Maar dat hangt natuurlijk ook af van hoe bond je het zelf maakt.

Je kunt bij een betaalbaar restaurant makkelijk een maaltijd tussen de 3 en 6 euro treffen.

Ook bier is goedkoop, tussen de 2 en 2,50 euro voor een flesje.

Dagelijkse kosten voor eten, drinken en activiteiten worden rond de 62 euro geschat.

