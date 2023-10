Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze truc boek je goedkoper een AirBnB-apartement

Bij het vinden van een adres om te overnachten, kun je altijd rekenen op AirBnB. Een groot nadeel aan de boekingssite zijn de extra kosten en hoge huurprijzen. Maar wist je dat sommige eigenaren hun eigen boekingssystemen hebben? Als je die kunt vinden, kun je honderden extra kosten besparen.

Dat is de reden dat influencer Kristen Glazer een kleine maand geleden flink viraal ging. Ze deelde een eenvoudige hack, waarmee je erachter kunt komen of er een goedkopere manier is om de overnachting te boeken die je hebt gevonden op AirBnB.

Zo bespaar je heel wat centen op AirBnB

Kristen deelde op haar Instagram-pagina een reel waarop ze een AirBnB-overnachting boekt. Ze vond een adres in Minnesota op de website voor 666 dollar per nacht. Voor drie nachten in oktober kwam het totaal uit op 2549 dollar. Inclusief schoonmaakkosten, servicekosten en belastingen.

Kristen geeft haar volgers de tip om op de foto van het huisje uit de AirBnB-advertentie te klikken met de rechtermuisknop. Vervolgens selecteert ze ‘Search image with Google’, en zoekt ze naar andere websites die dezelfde accommodatie aanbieden. In de zoekresultaten vind je in veel gevallen de directe boekingsgegevens van de eigenaar.



Toen Kristen de boekingssite van de eigenaar vond, was ze in totaal bijna 660 dollar voordeliger uit dan op AirBnB. Haar kijkers zijn heel blij met deze gouden tip.

Eerlijk voor alle gasten

Sinds november 2022 is AirBnB iets transparanter. De boekingssite laat nu zien hoeveel geld je moet betalen voordat je boekt. Inclusief schoonmaakkosten en andere extra uitgaven. Ook hebben ze regels gemaakt voor verhuurders. Die mogen nu niet zomaar extra geld vragen als je uitcheckt.

Airbnb zegt bovendien dat gasten bij vertrek geen onnodige handelingen hoeven uit te voeren. Dus je hoeft niet de bedden af te halen, de was te doen of te stofzuigen. Maar het bedrijf vindt het wel belangrijk dat je bij vertrek de lichten uitdoet en de deur op slot zet. Gewoon zoals je zou doen als je je eigen huis verlaat.

