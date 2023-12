Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De snowglobe cocktail: zo maak je dit kerstdrankje dat viraal gaat op TikTok

Bij een kerstdiner is één ding zeker: aan de invulling van het menu wordt genoeg tijd en aandacht besteed. Maar ben je ook op zoek naar een indrukwekkende invulling van je glas, dan heeft TikTok de oplossing. De snowglobe cocktail is namelijk de trend waar je niet omheen kunt.

En het is precies hoe het klinkt, weten Metro‘s collega’s van Culy als het om cocktails gaat.

Een cocktail in de vorm van een snowglobe: dé trend op TikTok

Je kunt natuurlijk je gasten ontvangen met een glas champagne of de wat betaalbare maar minstens zo lekkere crémant. Wat je óók kunt doen is volledig uitpakken met een cocktail in de vorm van een snowglobe. Jawel, je leest het goed. Een tikkie over de top, maar daar hebben we TikTok natuurlijk ook voor.



Drankjes met kerst

Altijd een goede binnenkomer of verrassende bijkomstigheid tijdens het diner: een lekker drankje. Dat kan natuurlijk ook zonder alcohol, getuige deze erg lekkere alcoholvrije drankjes voor tijdens je kerstdiner.

Want waar we vaak weer terugvallen op ‘gewoon’ witte of rode wijn, valt er nog zoveel leuks te bedenken om je diner nog meer schwung te geven. Denk bijvoorbeeld aan deze lijst met typische winterdrankjes. Minstens zo leuk: het likeurtje na het diner. Probeer eens een van deze varianten in plaats van de bekende klassiekers.

Wil je dus over de top, dan is de nieuwste TikTok hype er sowieso een voor jou: een cocktail die refereert naar een typisch kersttafereel: die van de snowglobe.



Snowglobe cocktail

Je kunt het zo overdreven aanpakken als je zelf wilt: met of zonder alcohol en met of zonder een hoop bonte (eetbare) decoratie.

En dat gaat als volgt in z’n werk: vul een rond glas zonder steel met een (mix van) doorzichtige drank, óf met een witte drank voor een full on sneeuweffect. Het kan siroop zijn met wat water, een scheutje gin of wodka en wat citroensap.

Zet hier een rozemarijntakje op z’n kop in – jawel, de kerstboom – eventueel voorzichtig vastgeplakt met wat plakband. Zet het glas in de vriezer voor zo’n 30 minuten tot anderhalf uur. Haal de glazen eruit wanneer je bezoek arriveert en overgiet het tafereel met bubbelwater voor snowglobe-effect. Voeg in de beginstap bevroren fruit toe voor extra special effects.

