Op zoek naar iets nieuws? De fijnste Europese landen om naartoe te emigreren

Het grijze weer, steeds dezelfde omgeving en het oneindige platte land: het kan best saai worden in Nederland. Gelukkig zijn er genoeg landen om ons heen met heel andere natuur, nog meer levendige steden en ander eten. Heb je zin in een nieuwe omgeving?

We zetten een aantal fijne Europese landen naartoe voor inspiratie voor een eventuele emigratie.

Fijne landen om naartoe te emigreren

De Better Life Index van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is een hulpmiddel waarmee gebruikers landen kunnen vergelijken op basis van verschillende aspecten van welzijn. Deze Europese landen kwamen, naast Nederland, het beste uit de test.

België

Een makkelijke optie? België. Het is dichtbij en ze spreken er – bijna – dezelfde taal. Wennen aan het leven in België gaat daarom erg snel. Onze suggestie? Antwerpen. Deze stad barst van de heerlijke restaurants. En er is geen betere manier om je nieuwe woonplaats te leren kennen dan etend.

Duitsland

Of wat dacht je van onze andere buren? Het is er een stukje grauwer dan hier, maar de economie van onze Oosterburen is er eentje om over naar huis te schrijven. En mocht je het even zat zijn in Duitsland, dan zit je in het hart van Europa en ben je dus ook zo weer in een ander land. Best handig.

Zweden

Misschien zoekt Bram van B&B Vol Liefde nog een gezellige huisgenoot in het prachtige Zweden. Je zit daar ver van de drukte – ook weleens lekker. Nog iets goeds: Zweden staat altijd voor vrede. Precies de mentaliteit die we nu goed kunnen gebruiken.

IJsland

Deze verkiezingen waren stressvol genoeg, dus ontspannen in een van de thermale baden klinkt als muziek in de oren.

Noorwegen

Als het gaat om de fijnste landen om in te wonen ter wereld (!), dan staat Noorwegen op plek tien. Best een prima land om je leven in voor te zetten, dus.

