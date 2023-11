Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ga je op wintersport? In deze skigebieden ben je het minste geld kwijt

Waar kun je het goedkoopst skiën dit seizoen? Dat vragen velen zich ongetwijfeld af als je een lekkere wintersport in gedachten hebt. En zie daar: er is een lijst opgesteld met goedkope skigebieden.

Tijd om je ski’s of snowboard boven te halen, want de wintersport staat voor de deur. Elk jaar trekken skiliefhebbers van alle niveaus massaal naar de Europese skipistes. Of je nu op avontuur gaat met familie, vrienden of alleen, er zijn genoeg redenen om even lekker op wintersport te gaan.

Maar als je de verblijfskosten en de kosten van skipassen bij elkaar optelt, kunnen de prijzen al snel de pan uit rijzen. Welke skigebieden zijn het duurst, en waar kun je het best naartoe trekken om nog geld over te houden voor al die après-ski feestjes (die net zo zeer duur kunnen zijn)?

Prijsvergelijkingen voor de wintersport

Vorig jaar verscheen er ook zo’n lijst met locaties voor de wintersport. Holidu, het boekingsportaal voor vakantieverhuur, heeft een onderzoek uitgevoerd om te bepalen welke Europese skigebieden het goedkoopst zijn tijdens de komende wintersport. Hiervoor werden de prijzen voor een skipas en accommodatieprijzen per nacht per persoon van alle skigebieden in Europa met meer 20 kilometer aan pistes geëvalueerd.

Kom te weten welke skigebieden je de beste prijs aanbieden, en welke skigebieden je best vermijdt omwille van hun hoge prijzen. Nog even de weersvoorspellingen nakijken en je bent klaar voor een leuke vakantie op de latten.

Goedkoop op wintersport

Gebaseerd op gemiddelde prijs per persoon per dag, voor een skipas en accommodatie, lees je hieronder de tien goedkoopste skigebieden voor de wintersport.

1. Roubin les Buisses, Frankrijk | €40

De gouden medaille voor het goedkoopste Europese skigebied gaat naar Roubin les Buisses in Frankrijk. Dit pittoresk skigebied is genesteld in het hart van de Franse Alpen op een hoogte tussen 1420 en 1920 meter en betovert alle skiërs met adembenemende berguitzichten en pistes van wereldklasse. Met zeven liften en een gevarieerd aanbod aan pistes voor alle niveaus, van rustige afdalingen voor beginners tot uitdagende zwarte diamanten voor experts, is het een toevluchtsoord voor wintersportliefhebbers. Het charmante Alpendorp straalt warmte en gastvrijheid uit, aangevuld met gezellige lodges en heerlijke après-ski mogelijkheden. Skipassen kosten 20 euro in het hoogseizoen en accommodatieprijzen beginnen al rond de 26 euro per nacht.

⛷️ Skipiste: 30 km /// 💸 Prijs per km piste: €1.32

2. Réallon, Frankrijk | €43

We blijven in Frankrijk met het op één na goedkoopste skigebied. Réallon ligt in de Franse Alpen en biedt wintersportliefhebbers acht liften en 30 kilometer aan pistes. Beginners kunnen genieten van rustige groene pistes, terwijl gevorderden verschillende blauwe en rode pistes kunnen verkennen. Voor de avonturiers biedt Réallon uitdagende zwarte diamanten afdalingen. De intieme sfeer van het resort, omgeven door een prachtig berglandschap en rustige meren, creëert een idyllische omgeving voor een onvergetelijk winteruitstapje. Een ééndaagse skipas kost 25 euro, zowel in het hoog- als laagseizoen en vakantiewoningen variëren van 17 tot 19 euro per nacht.

⛷️ Skipiste: 30 km /// 💸 Prijs per km piste: €1.43

3. Lans en Vercors, Frankrijk | €43

Ja hoor, op de derde plaats staat een nog ander skigebied in de Franse Alpen: Lans en Vercors is een charmant skigebied in het hart van de Franse Alpen en nodigt outdoorliefhebbers uit voor winterplezier. Dankzij de gunstige ligging op hoogtes variërend van 1400 tot 1800 meter, maakt het skigebied indruk met adembenemende alpine landschappen. Het skigebied biedt twaalf liften en 23 kilometer aan pistes voor skiërs en snowboarders van alle niveaus. Beginners kunnen genieten van rustige oefenhellingen, terwijl gevorderde skiërs kunnen kiezen uit blauwe en rode pistes. Afhankelijk van het hoog- of laagseizoen kosten dagkaarten tussen de 19 en 22 euro. Overnachtingen kunnen worden geboekt vanaf 18 euro in het laagseizoen.

⛷️ Skipiste: 23 km /// 💸 Prijs per km piste: €1.88

Nog zeven keer goedkoop op wintersport

Welke regio’s ronden de top 10 goedkoopste skigebieden af?

4. Artouste – Laruns, Frankrijk | €44 | Skipiste: 27 km | Prijs per km piste: €1.61

5. Seyne – Le Grand Puy, Frankrijk | €44 | Skipiste: 22 km | Prijs per km piste: €1.98

6. Le Collet d’Allevard, Frankrijk | €44 | Skipiste: 35 km | Prijs per km piste: €1.26

7. Vasilitsa, Griekenland | €45 | Skipiste: 22 km | Prijs per km piste: €2.02

8. Hautacam – Argelès-Gazost, Frankrijk | €46 | Skipiste: 26 km | Prijs per km piste: €1.77

9. Saint-Léger-les-Mélèzes, Frankrijk | €46 | Skipiste: 24 km | Prijs per km piste: €1.93

10. Kolašin 1450 – Kolašin 1600, Montenegro | €47 | Skipiste: 45 km | Prijs per km piste: €1.04

Superduur op wintersport

Heb je net een vette prijs gewonnen? Of sowieso geld genoeg? Voor wie de knip wintersport maximaal wil trekken, hebben we hier ook de ‘kampioen duur skigebied’.

1. Cortina d’Ampezzo, Italië | €258

Het duurste skiresort voor dit skiseizoen is Cortina d’Ampezzo. Dankzij de indrukwekkende uitzichten van de Dolomieten wordt dit skigebied ook wel het juweel van Italië genoemd. Het ligt op een hoogte van 1217 tot 2828 meter en biedt een adembenemende achtergrond voor wintersportliefhebbers. Met 27 liften en meer dan 120 kilometer aan pistes, met mogelijkheden voor alle niveaus, is het een paradijs voor skiërs en snowboarders.

Beginners kunnen zich uitleven op glooiende pistes, terwijl experts uitdagende afdalingen kunnen maken. Het is echter de moeite waard om te weten dat accommodaties en skipassen dit jaar relatief duur zijn. Een dagkaart om te skiën kost tussen de 67 en 74 euro, afhankelijk van het hoog- of laagseizoen. De gemiddelde prijs voor accommodaties varieert van 97 tot 278 euro per nacht.

⛷️ Skipiste: 120 km /// 💸 Prijs per km piste: €2.15.

Fijne wintersport!

