AZ mag blijven hopen na minieme overwinning op Zrinjski Mostar

AZ behoudt door een 1-0-zege op Zrinjski Mostar een kleine kans op Europese overwintering. Als Legia Warschau later deze avond verliest bij Aston Villa, hebben de Alkmaarders op 14 december in Polen nog iets om voor te spelen.

AZ kwam tegen Zrinjski Mostar na bijna een uur op voorsprong door een benutte strafschop van Vangelis Pavlidis. De Griek werd in het zestienmetergebied gevloerd door Mario Cuze.

Daarvoor kreeg een beter AZ al kansen, maar een goal bleef uit. Scheidsrechter Oleksiy Derevinskyi werd voor rust nog naar de kant geroepen na een handsbal van Mostarspeler Matija Malekinusic, maar besloot de bal niet op de stip te leggen.

Uitvaller Bazoer

De inzet van Ernest Poku, na terugleggen van Pavlidis, verdiende een beter lot, maar Malekinusic voorkwam met een uiterste krachtsinspanning de openingstreffer. Vlak voor rust was het uitvallen van Riechedly Bazoer een tegenvaller voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. Bazoer liep een enkelblessure op na een kopduel.

Kort voor de 1-0 van Pavlidis was Djordje Mihailovic al dicht bij een Alkmaars doelpunt. De Amerikaan, vervanger van de geblesseerde Sven Mijnans, kreeg na een assist van Pavlidis zijn voet echter niet tegen de bal.

Afwachten

AZ nam enkele minuten later alsnog de leiding. De Bosniërs probeerden het daarna wel, maar echt gevaarlijk werden ze niet. Zo nam AZ toch een beetje revanche voor de 4-3-nederlaag van ruim twee maanden terug. Toen werd een 3-0-voorsprong na rust weggegeven.

De Alkmaarders moeten in groep E nu het resultaat afwachten van de wedstrijd tussen Aston Villa en Legia Warschau. Als de Polen in Engeland niet verliezen, is AZ alsnog uitgeschakeld. Bij een nederlaag van Legia in Birmingham heeft AZ op 14 december een overwinning nodig om Europees te overwinteren.

ANP

