Opvoedvraag: ‘Moet ik Sinterklaas vieren met mijn 1-jarige dochter?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Anna: „Moet ik Sinterklaas vieren met mijn 1-jarige dochter?”

Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Het is bijna Sinterklaas en het wordt de eerste Sinterklaas van onze dochter. Zelf heb ik niet zoveel met het sinterklaasfeest en we hebben het dan ook al jaren niet gevierd. Maar nu we een dochter hebben willen opeens allebei de opa’s en oma’s Sinterklaas met ons vieren. Ze vinden het een traditie en willen onze dochter graag verwennen. Ik zit er niet op te wachten, we hebben genoeg spullen en ze snapt er toch nog niets van. Wat zou jij doen?

Brenda”

Het antwoord

„Hai Brenda,

Je moet natuurlijk vooral doen waar jij zin in hebt en je goed bij voelt. Je dochter begrijpt inderdaad nog niets van Sinterklaas, dus voor haar hoef je het niet te doen.

Toch kan ik me voorstellen dat de opa’s en oma’s ernaar uit hebben gekeken om dit feest met hun kleinkind te vieren. Dat betekent niet dat je verplicht bent om het te vieren natuurlijk, maar misschien kunnen jullie samen tot een oplossing komen.

Een gezellige, rustige avond samen met je (schoon)ouders bijvoorbeeld. Liedjes zingen, lekker eten en misschien één of twee cadeautjes voor je dochter. Dat kan ook iets duurzaams zijn of iets wat geen plek inneemt in huis. Zoals kaartjes voor een leuke theatervoorstelling.Of misschien juist iets wat praktisch is, zoals kleding.

Nogmaals, uiteindelijk moet je helemaal niets, maar misschien kun je wel je eigen draai aan deze feestdag geven waardoor je het wél leuk vindt om het te vieren.

Succes!”

