Zweden balen dat hun land vaak verward wordt met Zwitserland: ‘Hier is het stil, daar jodelen ze’

Wie precies voor de verwarring zorgen, blijft een beetje onduidelijk, maar blijkbaar worden Zweden en Zwitserland regelmatig door elkaar gehaald. En daar balen vooral de Zweden van: „We zijn vastbesloten daar voor eens en altijd een einde aan te maken.”

Vanuit Zwitserland blijft het ondertussen stil. Het boeit de Zwitsers blijkbaar allemaal niet, rustig zittend in één of andere alpenweide. Nee, dan de Zweden. We dachten dat die Scandinaviërs altijd zo rustig waren. Maar daarvoor moeten we tegenwoordig bij een Nederlandse zijn, Bernice uit Boer Zoekt Vrouw.

Wat is er met de Zweden aan de hand?

Hoe zit het tussen de Zweden en Zwitsers dan precies? Volgens Visit Sweden verwarren ‘veel mensen’ hun land met het genoemde Zwitserland. Het zit ze hoog, daar in het noorden. Want er is deze week een heus persbericht opgesteld en een video gemaakt „om hier voor eens en altijd een einde aan te maken”.

De teksten zijn ook in het Nederlands, wat doet vermoeden dat ‘wij domme Hollanders’ bij aardrijkskunde op school totaal niet hebben opgelet.

Nederland, hoofdstad van Denemarken

Topografische dingen door elkaar halen, kennen we in Nederland natuurlijk ook wel. ‘Nederland, de hoofdstad van Denemarken’, dat soort fouten horen we soms. Het gaat dan vooral om onwetende Amerikanen die niet weten dat er buiten hun eigen land ook nog iets bestaat.

Wij halen de schouders op, maar de Zweden niet. Nee, nee. We vermoeden zomaar dat het hier gaat om een handige toerisme-campagne, om meer vakantiegangers naar het land van Stockholm, Knäckebröd, Abba, kaneelbroodjes en gehaktballen van Ikea te trekken. Dat zal misschien ook wel moeten, nu buurland Finland al tijden pocht met het feit dat Finnen volgens diepgravend onderzoek de gelukkigste mensen ter wereld zijn.

Mokkende Zweden

De Zweden zijn dat voorlopig niet. Die zitten nog even te mokken om de mensen die denken dat zij in Zwitserland wonen. Mocht het hier inderdaad om een onvervalste toerisme-campagne gaan, dan is dat verder niet erg. De insteek is namelijk grappig.

Een blijkbaar belangrijke mevrouw spreekt in een video staand voor twee Zweedse vlaggen Zwitserse ambtenaren toe. „Hier Zweden met een bericht”, zegt zij met serieus gezicht. „Het gaat om een probleem dat u ook aangaat.”

Het zit diep, zo blijkt, zo diep als veel Zweedse meren. „Na decennia van verwarring is Zweden het zat om verward te worden met Zwitserland”, klinkt het namelijk luid en duidelijk. Wat minder duidelijk: „En Zwitserland is het waarschijnlijk net zo zat om met Zweden verward te worden.”

Veel schuldigen

Volgens Visit Sweden hebben velen schuld: „Wereldreizigers, wereldleiders, de New York Stock Exchange en popsterren hebben het allemaal gedaan. De helft van de Amerikanen weet het verschil tussen Zweden en Zwitserland niet en een derde van de Britten denkt dat ze hetzelfde land zijn.”

Concrete voorbeelden worden gegeven: „Er kunnen vreemde dingen gebeuren als je de twee landen door elkaar haalt. Zo werd in 2019 tijdens een internationale ijshockeywedstrijd het Zweedse volkslied gespeeld voor het Zwitserse team SC Bern. Ook de Zweedse skicrosser en bronzen medaillewinnaar Erik Mobärg keek vreemd op toen hij dit jaar, tijdens de prijsuitreiking van het WK Ski Cross de Zwitserse vlag achter zich zag hangen.”

De oplossingen van Zweden

Met een toch duidelijke knipoog klinkt vanuit Visit Sweden een oproep aan de Zwitsers als oplossing: „Het pleidooi van Zweden is eenvoudig. Wij communiceren dingen als zandbanken, rooftopbars en stilte. Jullie richten je op banken, bergtoppen en geluiden zoals jodelen.”

„Als mensen moeite hebben om onze twee landen uit elkaar te houden, moeten we ze helpen. We kunnen de namen van onze landen niet veranderen, maar we kunnen wel duidelijker zijn.”

