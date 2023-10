Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Let op: wintertijd komt er weer aan, moeten we een dikke jas tevoorschijn halen?

Twee keer per jaar hebben we zo’n ‘oh ja’-moment: wintertijd en zomertijd. Komend weekend is het weer zover. Gaan we het woordje winter al snel echt beleven en wordt het tijd om de dikke jas uit de kast de trekken?

De een hoeft bij zomer- en wintertijd helemaal niet op te letten en gaat het vanzelf. Heb je alleen maar digitale klokken die zelf zomer- en wintertijd instellen, dan heb je het tenslotte misschien niet eens in de gaten. Voor een ander is er wel zo’n ‘oh ja’-momentje. Of bekent het klokken verzetten een megaklus. Metro schreef eens over een Nederlandse klokkenspecialiast die vierhonderd uurwerken van het Britse Windsor Casle op de juiste tijd moest krijgen. Hij was zestien uur bezig.

Zondag gaat wintertijd in

Op zondag 29 oktober gaat wintertijd in en dat duurt tot en met zondag 31 maart 2024. Om 3.00 uur ‘s nachts gaat de klok zondag een uurtje terug naar 2.00 uur.

Lang niet alle Nederlanders vinden het zinvol trouwens. Onderzoeksbureau DirectResearch deed daarover dit voorjaar onderzoek. De uitkomst: zes op de tien Nederlanders is voor het afschaffen van zomer- en wintertijd en zouden liever ‘één tijd’ zien. Een reden is het verstoren van het slaapproces, waardoor sommige mensen slaap- of concentratieproblemen ervaren.

Ezelsbruggetje Voor wie maar niet kan onthouden of de klok vooruit of terug moet bij zomer- en wintertijd: Voorjaar: klok vooruit.

Achterjaar (nou ja, najaar dus): klok achteruit.

Wordt het ook echt winter?

We weten dus dat de klok zondag een uurtje terug gaat, maar doet wintertijd z’n naam ook eer aan? Nee, stelt Weeronline. Berend van Straaten van de weerdienst: „Winterse perikelen zijn voorlopig zeker niet aan de orde.”

Wintertijd betekent dat we een uurtje langer kunnen slapen, maar ook dat de zon een uur eerder ondergaat komende zondag.



Zacht en herfstachtig weekend

Komend weekend worden we, net als deze hele werkweek, geconfronteerd met een wisselvallig en herfstachtig weerbeeld. Niks wintertijd dus… Er trekt een actief regengebied over het land, maar de timing is gunstig. Het gebeurt namelijk precies in de nacht van zaterdag op zondag wanneer de meeste mensen (dat uurtje langer) slapen. Zowel zaterdag als zondag overdag blijven wel enkele buien mogelijk, maar zijn er ook flink wat droge momenten waarbij mogelijk de zon even doorbreekt.

De winterjas is niet nodig voor mensen die buitenplannen hebben. Deze week liggen de maxima dagelijks tussen de 12 en 15 graden. Dat zijn vrij gebruikelijke waarden voor eind oktober. Zaterdag komt daar mogelijk een graadje bovenop en zondag kan het in bijna heel het land ruim 15 graden worden. In het zuidoosten is zelfs een lokale 18 graden niet uitgesloten. De wind is heel het weekend wel nadrukkelijk aanwezig.

Dalende temperaturen

Na het weekend blijft het eerst nog vrij zacht. Halverwege de nieuwe week valt de temperatuur weer iets lager uit, maar echt koud en dus letterlijk sprake van wintertijd wordt het niet. Overdag ligt de temperatuur veelal tussen 10 en 14 graden. De wind blijft voornamelijk uit het zuidwesten waaien en dat betekent dat het wisselvallige weerbeeld van geen wijken weet.

