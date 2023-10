Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vliegen in de herfstvakantie? Zo bereid je je goed voor en ben je overal snel ‘doorheen’

Voor regio’s Zuid- en Midden-Nederland begint vandaag de herfstvakantie. Voor velen een tijd van rust en vakantie, maar voor Schiphol Airport juist een tijd van drukte. De luchthaven verwacht maar liefst 3,3 miljoen passagiers, 25 procent meer dan in de herfstvakantie van het jaar ervoor. Maar hoe zorg je nou dat alles – inchecken, beveiliging, paspoortcontrole – snel gaat?

Schiphol schiet te hulp met een aantal tips om jouw luchthavenavontuur goed te laten verlopen.

Voorbereiden op vliegen in de herfstvakantie

Snel door de beveiliging: dat is iets wat iedereen altijd als doel heeft. Maar eenmaal in de rij kan het soms nog best lang duren. De luchthaven raadt daarom aan om met „zo min mogelijk kleren” door de beveiliging heen te gaan. Liever geen hoodies of hoge schoenen bijvoorbeeld, want dit moet standaard uit en het uitdoen daarvan kost weer extra tijd.

Wie per se met een jas, trui of hoge schoenen wil reizen, wordt aangeraden om deze alvast in de rij uit te doen. Zodat je niet, tussen al het gestres van je spullen in de bakken leggen, óók nog jezelf moet uitkleden. „Iedere jas die nog uitgetrokken moet worden bij de securitycheck, is er eentje die voor de rest van de reizigers vertraging kan opleveren”, aldus de luchthaven.

Gelukkig hoeven sieraden en horloges tegenwoordig niet meer af. Heb je een riem met een kleine gesp? Dan heb je ook geluk: deze mag gewoon om blijven. Grote riemen met grote gespen moeten echter nog steeds af.

Droog en zonnig

In de periode van 13 oktober tot en met 29 oktober verwacht de luchthaven ongeveer 3,3 miljoen passagiers. Op drukke dagen in de herfstvakantie vertrekken er zelfs meer dan 70.000 passagiers per dag. De populairste bestemmingen voor een herfsttrip blijken Londen, Barcelona, Dublin en Madrid te zijn.

In Nederland blijven tijdens de herfstvakantie is dit jaar echter ook geen straf. Van echt herfstweer is de komende weken namelijk nog geen sprake. Het blijft overwegend droog en in de zon, en uit de wind, kan het zelfs nog lekker zijn om gewoon even buiten te zitten. In de ochtenden kan het wel fris zijn, zo waarschuwde weerman Floris Lafeber deze week. „In de nachten kan het, vooral wanneer het breed opklaart en nauwelijks waait, namelijk flink afkoelen. Zo kan het kwik landinwaarts op neushoogte dalen naar enkele graden. Aan de grond is de kans op vorst.”

Vorige Volgende

Reacties