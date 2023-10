Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Anouk wilde nóg een keer meedoen aan Songfestival: ‘Was een mooi moment geweest’

Zangeres Anouk was niet van plan ooit nog mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, totdat ze begon te werken aan haar nieuwe album album Deena & Jim. „Ik was niet van plan het Songfestival ooit nog een keer te doen, maar met deze muziek wilde ik het wel”, vertelt Anouk, die in 2013 Nederland vertegenwoordigde, aan NU.nl.

Helaas voor de zangeres kon ze de release van haar album niet uitstellen.

Anouk kan niet wachten tot maart

„Ik heb het aan de selectiecommissie voorgesteld”, vertelt Anouk aan NU.nl. „Ik vind deze plaat zo te gek en zo groots. Ik was niet van plan het Songfestival ooit nog een keer te doen, maar met deze muziek wilde ik het wel.”

Maar hoe graag Anouk het ook wilde, de schema’s van haarzelf en de selectiecommissie bleken niet overeen te komen. „Ze hebben dit jaar heel veel inzendingen ontvangen en ik kan natuurlijk niet achterlangs. Dat begrijp ik ook wel. De beslissing zou pas ergens in december vallen”, aldus de zangeres.

Op een beslissing in december kon Anouk niet wachten, want haar album release staat gepland voor 3 november. Vaak wordt de inzending van het Songfestival pas in maart gepresenteerd. „Ik kon niet bij mijn platenmaatschappij aankomen en op het laatste moment zeggen: sorry, het wordt toch pas maart. Dus ging het helaas niet door, maar het was wel een mooi moment geweest.”

Top 10

In 2013 werd Anouk geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival. Ze deed dat toen met het nummer Birds van het album Sad Singalong Songs en wist het tot de negende plaats te schoppen. Daarmee was Anouk destijds de eerste Nederlandse artiest in negen jaar tijd die de finale wist te halen.

Van half tot eind september waren de inschrijvingen geopend voor het Eurovisie Songfestival 2024, wat volgend jaar in Zweden plaatsvindt na de winst van Loreen met Tattoo. Wie Nederland gaat vertegenwoordigen is nog niet duidelijk. Nog voordat de inschrijving officieel open heeft AVROTROS al aanmeldingen ontvangen. Artiesten, management en labels meldden zich in de zomer al persoonlijk of via mail bij de omroep, liet de nieuwe Head of Delegation Twan van de Nieuwenhuijzen weten aan persbureau ANP.

