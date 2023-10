Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is vrijdag de 13e: deze ongelukjes komen het vaakst voor bij honden en katten (en zoveel kost het)

Misschien had je ‘t nog niet eens door, maar vandaag is het vrijdag de 13e, een dag waarop de wet van Murphy vaak rijkelijk geldt. Alles dat fout kan gaan, gaat fout. En dat is niet alleen bij mensen zo, want ook dieren hebben nog weleens ongeluk. Weet jij wat de meest voorkomende ongelukken bij huisdieren zijn?

We zetten ze op een rijtje voor je én vertellen je welke rekening je ongeveer kunt verwachten van de dierenarts.

Meest voorkomende ongelukken bij huisdieren

Huisdierenverzekeraar Figo leerde dat jaarlijks 70 procent van de huisdieren een ongeluk heeft, waarvoor ze naar de dierenarts moeten. Nu zijn dat vaak veel uiteenlopende zaken, maar komen enkele dingen vaker voor. De verzekeraar baseerde zich op data van ruim 60.000 honden en 29.000 katten en kwam met een top vijf voor beide.

Honden

‘Zo ziek als een hond’ is een spreekwoord dat mensen vaak gebruiken, maar als je hond aangereden wordt, gewond raakt of iets geks heeft gegeten, geldt dat spreekwoord zeker ook voor hen. Dierenartsen zien honden het vaakst om deze redenen:

Vreemd voorwerp ingeslikt (bijvoorbeeld een sat̩prikker) Рkost 150 tot 1500 euro Iets giftigs gegeten (bijvoorbeeld chocolade) Рkost 150 tot 1500 euro Verwonding tijdens spelen (bijvoorbeeld een krabwondje) Рkost 100 tot 500 euro Gebroken pootje door een val Рkost 700 tot 2500 euro Aanrijding Рkost 500 tot 2500 euro

Katten

Alhoewel katten negen levens hebben en altijd op hun pootjes terechtkomen, moeten ook zij soms geloven aan een dierenartsbezoek. En dat is bij zwarte katten echt niet vaker het geval dan bij anders gekleurde katten. Dierenartsen zien katten het vaakst om deze redenen:

Krab- en bijtwonden door een vechtpartij – kost 100 tot 500 euro Iets giftigs gegeten (bijvoorbeeld een lelie) – kost 300 tot 1000 euro Gebroken pootje door een val – kost 500 tot 1500 euro Aanrijding – kost 500 tot 2500 euro Klemzitten (bijvoorbeeld in een kiepraam) – kost 200 tot 2000 euro

Slapen met een huisdier in bed en andermans hond aaien

Veel mensen met huisdieren zullen – ondanks de eventuele hoge rekening van de dierenarts – onderschrijven dat zo’n beestje veel vrolijkheid brengt. Huisdieren zijn voor velen écht deel van het gezin en draaien ook als zodanig mee. Slapen met een huisdier in bed is voor veel mensen dan ook vaste prik. Maar is dat wel gezond? Dat schreven we eerder voor je op.

Wat in ieder geval wel zeker is, is dat het aaien van een hond (of het nou je eigen hond is of die van ‘n ander) gezond is. Het werkt stressverlagend en ‘gelukverhogend’. Ga dus vooral een blokje om op deze vrijdag de 13e (let op dat je niet onder een steiger door loopt) en geef een leuke viervoeter een aai over z’n bol.

Vorige Volgende

Reacties