Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Horrorvakantie: dit zijn de engste spookhuizen die je – misschien wel met Halloween – kunt huren

Halloween wordt volgende week op talloze plakken in de wereld gevierd. Lekker griezelen dus… Wil je dat als horrorliefhebber ook eens op vakantie doen? Dan zou je bijvoorbeeld een van de volgende spookhuizen kunnen huren.

Griezelfeest Halloween is mateloos populair, al moeten we het ook weer niet overdrijven. Eén op de drie Nederlanders kan een horrorfilm helemaal niet aan, schreef Metro eerder deze week. En een film als Saw X, momenteel in de bioscoop te zien, al helemaal niet. ‘Te gruwelijk voor woorden‘, vonden we bij Metro over die titel in ieder geval.

Hartstikke leuk: spookhuizen

Lekker met je vrienden of familie griezelen kan ook op een heel andere manier. Er zijn namelijk ‘prima’ spookhuizen te huur, om eens een echt Halloween- of ander bibberweekend te vieren. Je kunt ze via Airbnb, de online verhuurder van vakantieaccommodaties, vinden. Airbnb zette de spookhuizen ook op een rij (zowel in het buitenland als in Nederland).

The Haunted Bedroom at Talliston

Waar: Great Dunmow, Engeland

Info: Talliston House & Gardens was ooit een doodgewoon huis in een doorsnee straat. Totdat eigenaar en gastheer John het omtoverde tot een gotisch wonderland. De ‘Haunted Bedroom’ (behekst) is ingericht als een antieke kinderkamer, compleet met boeken en speelgoed.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laura’s Cottage

Waar: Savannah, Georgia, Verenigde Staten

Info: Dit 18e-eeuwse huisje ligt in het historische centrum van Savannah. Laura’s Cottage is een populaire stop tijdens plaatselijke zoektochten naar spoken en spookhuizen. Een plek om te overnachten als je het bovennatuurlijke hoopt waar te nemen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Spookavonden in Linville Manor

Waar: Upper Marlboro, Maryland, Verenigde Staten

Info: Dit verblijf uit 1852 biedt de perfecte locatie voor een privé-spooktocht door het huis en het landgoed. Compleet met apparatuur voor paranormaal onderzoek, kunnen gasten hier op spokenjacht voor een onvergetelijke Halloween. Met alle ronddwalende spoken voel je je beslist niet alleen in dit landhuis.

Ross Castle

Waar: Oldcastle, Meath, Ierland

Info: Verblijf in dit eeuwenoude Ierse kasteel, op een uur rijden van Dublin, en ervaar de geschiedenis en de sfeer van een 500 jaar oude vesting. Het gerucht gaat dat er een eenzame geest door het kasteel spookt, op zoek naar zijn geliefde die verdronk in het nabijgelegen meer. Over spookhuizen gesproken: Ross Castle heeft het dan ook niet zomaar tot Lonely Planet’s ‘Ten Lesser-Known Haunted Places in the World’ geschopt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Riber Hall Manor

Waar: Matlock, Derbyshire, Engeland

Info: Ontdek een prachtig gerestaureerd landhuis uit de 15e eeuw, doordrenkt van sfeer en geschiedenis. In de gastensuite slaap je in een hemelbed en ‘s ochtends staat er een ontbijt voor je klaar in de 15e-eeuwse eetkamer met eiken lambrisering. Er zou in het landhuis zelfs een geheime gang zijn, die het gebouw verbindt met het huis van een edelman die Koningin Elizabeth I van Engeland probeerde te vermoorden.

Bookeen Hall

Waar: Athenry, Ierland

Info: Deze voormalige kapel van de Church of Ireland is een beschermd, nationaal monument uit 1820. Bookeen Hall biedt inmiddels een lichte, heldere en huiselijke sfeer, maar vóór de restauratie was de oude kerk angstaanjagend om te zien.

The Great Hall, Dollarbeg Castle

Waar: Dollar, Schotland

Info: Met torens en uitgebreid steenwerk in de Scottish Baronial architectuurstijl, zou je Dollarbeg Castle van de buitenkant gemakkelijk kunnen verwarren met een van de spookhuizen uit je nachtmerries. De binnenkant daarentegen vertelt een heel ander verhaal. Door de smaakvolle restauratie vinden gasten in het kasteel een gezellig appartement, waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat er geen spoken dwalen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Spookhuizen in Nederland

Als griezelig toetje: twee spookhuizen in eigen land.

Kasteel Vorden

Waar: Vorden, Gelderland

Info: Omgeven door bossen en weilanden, staat dit 800 jaar oude kasteel net buiten Vorden. Het kasteel is tot de nok toe gevuld met prachtige antieke meubels, schilderijen en porselein uit de 17e, 18e en 19e eeuw. De perfecte achtergrond voor een spookachtige selfie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Slapen in een Toren

Waar: Lelystad, Flevoland

Info: Als je zoekt naar een afgelegen plekje om lekker te griezelen, ben je hier aan het juiste adres. Deze met klimop begroeide toren is omringd door bossen en een steenworp verwijderd van het IJsselmeer. Gasten hebben meermaals vanaf het slaapkamerraam een hert in de tuin gespot. Wellicht zijn er ook andere wezens te spotten in het donker…

Metro staat niet in voor huiveringwekkende gebeurtenissen tijdens je overnachtingen, maar: veel griezelig plezier!

Reacties