Nederlanders nog lang bang na het kijken van een horrorfilm

Met nog zeven dagen tot Halloween is de tijd van horrorfilms weer aangebroken. The Exorcist, The Shining, Paranormal Activity, The Nun; we hebben er waarschijnlijk allemaal weleens van gehoord. Meer dan één op de drie Nederlanders zegt horrorfilms te omarmen, blijkt uit onderzoek in opdracht van Pathé Thuis. Maar bijna de helft van de ondervraagden geeft ook toe dat ze na het kijken van een horrorfilm angstig blijven.

Een kwart zegt zelfs blijvende angst te hebben ontwikkeld door het kijken van een horrorfilm op jonge leeftijd.

Haat-liefde relatie

Pathé Thuis, het streamingsplatform van bioscoopketen Pathé, besloot met Halloween voor de deur een steekproef te houden onder 500 mensen van 18 jaar en ouder. Daar werd één ding heel snel duidelijk: Nederlanders zijn net zo dol op horrorfilms, als dat ze ze haten.

Bijna een kwart van de ondervraagden geeft toe dat ze na een avond vol horrorfilms wel even klaar zijn met dat genre. Toch gaan ze later weer over hun eigen ‘grens’ heen, want het grootste deel kijkt vervolgens een tijd later toch weer een horrorfilm.

Verstoppen tijdens enge momenten

Nu zit er natuurlijk een verschil in echt kijken-kijken of sommige delen kijken Ă©n tijdens andere delen achter een kussen kruipen. Maar liefst 46 procent van de ondervraagde kijkers draait hun hoofd weg of verstopt het achter hun handen bij spannende momenten.

Dat gedrag komt vooral voor bij vrouwen, maar 28 procent van de mannen geeft ook aan dit te doen. 10 procent van de mannen biecht zelfs op te gillen tijdens enge scĂšnes.

Blijvende angst na kijken horrorfilm

Tijdens het kijken van een horrorfilm valt de angst misschien nog mee. Het is immers een film en het is ‘allemaal nep’. Maar herken je het gevoel dat je na het kijken van een horrorfilm door je donkere huis naar de badkamer moet? Dat angstige gevoel? Ja, daarin ben je niet alleen. Ruim 44 procent van de mensen geeft toe na het kijken van een horrorfilm nog steeds angstig te zijn. Een kwart geeft zelfs aan blijvende angst te hebben overgehouden aan het kijken van een horrorfilm op jonge leeftijd.

Maar het kån ook anders: één op de vijf mannen houdt een blij gevoel over na een horrorfilm, zo bleek uit de rondvraag van Pathé, in vergelijking met één op de tien vrouwen.

