Filmrecensie Saw X met good-old John Kramer is te gruwelijk voor woorden, wegkijken maar

De Kijkwijzer liegt er niet om: 18 jaar en ouder, vanwege geweld en grof taalgebruik. Welkom bij Saw X, voor een partijtje lekker martelen in de bioscoop.

We hadden al Saw I, II, III, IV, V, VI, 3D, Jigsaw en Spiral: From The Book of Saw. Vanaf morgen is daar jubileumnummertje 10 in de Nederlandse bioscopen Saw X. Volgens makers als regisseur Kevin Greutert, die bij alle Saws in diverse rollen betrokken was, speelt de nieuwste horror zich tussen Saw I en II af (2004 en 2005). Leuk feitje voor de diehards waarschijnlijk, maar voor de gemiddelde bioscoopganger maakt het niets uit. Zoals altijd is Tobin Bell (81 jaar inmiddels) het hoofdpersonage John Kramer, of Jigsaw zo je wilt.

Meest huiveringwekkende Saw

Deze grote titel mag natuurlijk niet ontbreken als Metro‘s Filmrecensie van de Week. Toegegeven, deze kijker is geen wandelende Saw-encyclopedie, integendeel. Deze recensie kent dus geen vergelijkingen met voorgangers. De makers beloven de bioscoopgangers ‘het meest intrigerende, onverwachte en huiveringwekkende

deel van deze wereldwijde horrorfranchise’. Dat moet ik in mijn geval maar aannemen.

John Kramer gaat dood

In deze Saw kijkt John Kramer de dood in de ogen, hij heeft kanker en volgens zijn reguliere arts nog maar een paar maanden te leven. De zieke en wanhopige voormalig bouwkundig ingenieur reist naar Mexico om een riskante en experimentele medische procedure te ondergaan. De op het eerste gezicht charmante Cecilia Pederson (Synnøve Macody Lund) heeft een door de medische wetenschap niet geaccepteerde medicijnencocktail, die haar vader ooit bedacht.

Bovendien moet John Kramer in een voormalige fabriek een hersenoperatie ondergaan. Zo eentje waarbij de patiënt deels bij kennis is om lichaamsfuncties te testen (herinner je je misschien de man nog die tijdens zo’n operatie gitaar speelde?).

Weer meedogenloos in Saw X

John Kramer kan alleen maar hopen dat zijn kanker op wonderbaarlijke wijze geneest. Al snel ontdekt hij echter dat deze hele operatie oplichterij is. De beruchte seriemoordenaar die zich ‘levenscoach’ noemt, wil maar één ding: deze oplichters samen met Amanda Young (Shawnee Smith) uit eerdere Saws, meedogenloos terugpakken. Dat gebeurt traditioneel door middel van krankzinnige, ingenieuze en verraderlijke valstrikken.

‘Levenscoach’ met een eigen manier

Jaja, levenscoach, de fans van John Kramer / Saw weten wel beter. Hij wil zijn slachtoffers inderdaad door één kans laten ontsnappen met hun leven. Zij moeten daarvoor een ‘innerlijk obstakel overwinnen’. John Kramer ziet dat als iets positiefs. Letterlijk betekent dat dat de bij de oplichting betrokken personen zichzelf één voor één gruwelijk moeten martelen binnen een bepaalde tijd. Red of doe je dat niet, dan ben je af. Of anders gezegd: ga je dood op zo’n gruwelijke en gore manier dat alleen – excuus aan de bedenkers – zieke geesten zoiets kunnen bedenken.

👴 Geen pensioen? Aan acteurs lijkt soms geen pensioenleeftijd verbonden. Tobin Bell van deze Saw X is dus 81 jaar. Eerder dit jaar zagen we Harrison Ford, ook 81 jaar, al terugkeren als Indiana Jones (The Dial of Destiny). Helemaal bijzonder is Ellen Burnstyn, 90 jaar, als hetzelfde personage in The Exorcist als in 1973.

Wegkijken bij deze Saw

Metro‘s recensist kan veel hebben. Zo’n Exorcist met meisjes die door demonen bezeten zijn, da’s niet eens eng. Maar mensen die zichzelf moeten martelen op manieren die ik echt niet had kunnen bedenken… nee, da’s niet aan mij besteed. Vijf, zes keer heb ik naar de ondertiteling zitten turen, om maar niet te zien wat er in beeld boven de lettertjes gebeurde. Het gegil zei genoeg. Voor de vaste fans is het misschien gesneden koek, maar deze Saw X is werkelijk te gruwelijk voor woorden.

Buiten dat is het een goede film, ook dat. Saw X is namelijk niet moord 1, 2, 3 enzovoort, klaar. Nee, het verhaal blijft sowieso tot het einde boeien. Hoeveel bloed er ook vloeit en onderweg hier en daar een stuk hersenkwab en dan weer een been verdwijnt.

Beoordeling uit 5: 4

Noot: als je al onder je bed kruipt van maar een klein beetje horror, dan is 0 voor jou de beoordeling. Wegblijven!

Metro’s Filmrecensie de Week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen (zoals Saw X), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Sound of Freedom, een film over een security-agent die jaagt op kindersmokkelaars en een pedonetwerk. Een film die veel (wappie)stof doet opwaaien.

