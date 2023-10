Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Vanessa: „Hoe introduceer ik mijn nieuwe vriend aan mijn kind?”

Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Hoe introduceer ik mijn nieuwe vriend aan mijn kind?’

„Hoi Lisa,

Mijn ex en ik zijn vier jaar geleden gescheiden. Samen hebben we een dochter van inmiddels tien jaar. Onze scheiding verliep relatief rustig en mijn dochter heeft er geen problemen meer mee. Toch zit ik nu met een lastige situatie. Sinds een half jaar date ik met een leuke man, het wordt serieus en nu wil ik hem graag voorstellen aan mijn dochter, maar hoe pak ik dat aan?

– Groetjes,

Vanessa”

Het antwoord

„Hai Vanessa,

Ik kan me voorstellen dat het lastig is om het juiste moment en de juiste manier te bepalen om je dochter kennis te laten maken met je nieuwe vriend. In dit geval is de scheiding al even achter de rug en als het echt serieus tussen jullie is, dan is het goed om je dochter voor te bereiden op een ontmoeting.

Het belangrijkste is om, als je dat nog niet hebt gedaan, eerst een algemeen gesprek met je dochter te hebben over hoe zij het zou vinden als je een nieuwe partner zou krijgen.

Op deze manier kun je het er met je dochter over hebben en kun je peilen hoe ze over een nieuwe liefde denkt. Vindt ze het moeilijk of is ze juist enthousiast? Steun haar in wat haar reactie ook zal zijn.

Als je denkt dat je dochter eraan toe is, kun je haar vervolgens eerst inlichten over je relatie en wat meer over je vriend vertellen. Als ze daar ook goed op reageert, kun je overwegen om een eerste ontmoeting te plannen.

Kies daarbij voor een neutrale plek, zoals een speeltuin, het park of het strand. Het is een goed idee om direct iets leuks met z’n allen te doen. Zo haal je de spanning er vanaf en wordt het hopelijk een leuk uitje voor jullie allemaal.

Maak het afspraakje niet te lang en hoewel je misschien stapelverliefd bent, is het misschien ook nog wat vroeg om meteen te zoenen en knuffelen als de eerste ontmoeting met de dochter plaatsvindt.

Succes!”

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.

