The Real Housewives of Amsterdam 2: valse stiefzussen zijn terug met twerken zonder billen en lippen met beenvet

‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’, heet de eerste aflevering van The Real Housewives of Amsterdam seizoen 2. Tja, dat was wel nodig ook nadat een afsluitende reünie die vorig jaar qua woorden compleet uit de hand liep (lees: elkaar volledig afslachten en de grond in boren).

The Real Housewives of Amsterdam, nog nooit van gehoord? De reality-serie gaat, woorden van streamingdienst Videoland, ‘over zeven succesvolle en ondernemende vrouwen. Ze nemen je mee in hun extravagante leven vol glitter, glamour en gossip. De dames uit de Amsterdamse high society praten niet alleen mét elkaar, maar ook óver elkaar. En dat zorgt af en toe voor verhitte discussies’. Metro vat het samen als Real Housewives die allesbehalve huisvrouwen zijn.

Metro ging er na het afsluitende reünie-gekakel van vorig jaar maar weer eens voor zitten. Een beetje zuchtend hoor, dat wel. Bak sterke koffie erbij en klaar voor een oordeel in tv-rubriek Blik op de Buis.

Nieuw gezicht in The Real Housewives

Carlo Boszhard was tijdens de reünie van vorig jaar de gespreksleider („er mag níet geschreeuwd worden!”). Hij moest werkelijk alle zeilen bijzetten om de The Real Housewives elkaar niet in de haren of pruiken te laten vliegen. De verwijten over en weer liepen zo hoog op, dat cupping queen (geen idee wat dat ook al weer was) Sheila Bergeijk het veld ruimde. De 41-jarige Tamara Elbaz, CEO van Mr. and Mrs. Green-supplementen, maakt het zevental weer compleet. De overige dames heten Maria, Hella, Susanna, Kimmylien, Cherry-Ann en Djamila, waarbij het laatste trio inmiddels de tv-bijnaam ‘de drie valse stiefzussen’ dragen.

Zoenen in de lucht

De nieuwe Tamara lijkt op voorhand een goede keuze voor The Real Housewives of Amsterdam. Zij vormde met Maria Tailor acht jaar lang ‘Modemeisjes met een Missie’, maar gingen zakelijk uit elkaar. En vriendschappelijk ook, al die tijd klonk er geen goed woord over elkaar. Een eerste ontmoeting levert vooral zoenen in het luchtledige op en de constatering ‘wat je goed uuuuiiiiiit’. De reactie: „Ik eet niet.” Hebben de twee de strijdbijl begraven? We gaan het zien.

Het lijkt dus qua herrie in de Amsterdamse tent wel weer goed te komen dit seizoen, nu Tamara als nieuw plastic hoofd haar opwachting maakt. Bij dat laatste moet echter worden opgemerkt dat RTL Boulevard na diepgravend onderzoek heeft uitgevonden dat Tamara’s lippen zijn opgevuld met haar eigen beenvet. Dat u het even weet.

Ook veelbelovend moet de komende verjaardag van Hella Huizinga zijn. De wedding- & event-designer wordt binnenkort officieel bejaard (40) en bereidt daarom een groot diner voor ‘waarbij mensen vanuit de hele wereld worden ingevlogen’. Dat klinkt echt huisvrouwerig natuurlijk. Die titel The Real Housewives of Amsterdam begrijpt deze Metro-verslaggever nog steeds niet, of het moet iets met een hele vette knipoog zijn. Het zal wel iets te maken hebben met de allereerste versie uit Amerika (2006). Toen werd bedacht dat het gaaf was om de eeuwig kibbelende welgestelde huisvrouwen van Beverly Hills met camera te volgen.

Terug naar de jarige bejaarde Hella, die na het diner al twerkend het volgende levensjaar in wil gaan. Vriendin Maria ziet dat recht in haar gezicht ‘heeeeeeeeeelemaal zitten’. Zonder Hella in de camera klinkt vervolgens iets heel anders: „Interessant om te zien hoe iemand zonder billen probeert te twerken.” En dan is er nog een heel The Real Housewives-seizoen te gaan. Djamila, de opvallende ‘leeftijd onbekend’-dame met het knalroze haar, zou zeggen: „We’re back, bitches!”

The Real Housewives of Amsterdam seizoen 2 is nu op Videoland te zien.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Noot: de een vreet het, de ander rent gillend weg bij zoveel stompzinnigheid aan de eeuwige lunchtafel.

