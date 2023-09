Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vlucht overboekt? Deze luchtvaartmaatschappij onthult wie voorrang krijgt

Een overboeking op een vlucht betekent dat sommige passagiers achtergelaten moeten worden. Heel vervelend als het je overkomt, maar hoe wordt bepaald wie niet meer mee mag?

Luchtvaartmaatschappij EasyJet doet een boekje open over overboekingen.

EasyJet onthult

Volgens The Independent heeft EasyJet een gemiddelde van 5 procent passagiers die niet komen opdagen bij vertrek. Dat zouden ongeveer negen potentiële reizigers per volle vlucht zijn.

Hoewel dit soort vluchtverstoringen niet heel gewoon zijn, blijkt dat veel luchtvaartmaatschappijen voor populaire bestemmingen opzettelijk meer tickets verkopen dan er stoelen in het vliegtuig zijn.

Vrijwillig vlucht verlaten

Het is dus logisch voor hen om met deze cijfers te spelen, maar het kan soms averechts werken als toch iedereen opdaagt voor de vlucht. Er bestaat ook altijd een kans dat, om bijvoorbeeld een technische reden, de grootte van het vliegtuig op de dag van vertrek moet veranderen. Als dat gebeurt, kan niet iedereen met de vlucht mee zoals gepland.

Dan moet de luchtvaartmaatschappij, volgens Europese regels, passagiers vragen om zich vrijwillig te melden. Dan krijg je bijvoorbeeld een andere vlucht aangeboden of een compensatie.

Voorrang bij overboeking

Maar, als niemand zich kandidaat stelt, is het aan de luchtvaartmaatschappij om te kiezen wie pech heeft.

Voor EasyJet blijkt nu dat het een deel van hun beleid is om zoveel mogelijk van de reizen te beschermen van passagiers die een volledige vakantie via EasyJet hebben geboekt. In andere landen is dat namelijk mogelijk.

Richtlijnen luchtvaartmaatschappij

Een woordvoerder van EasyJet Holidays vertelde aan The Independent: „Ons grondpersoneel krijgt richtlijnen over welke groepen klanten ze moeten proberen te vermijden niet door te laten reizen. Bijvoorbeeld in het geval dat er niet genoeg vrijwilligers zich melden wanneer een vliegtuig wordt gedeclasseerd. Daaronder vallen een aantal groepen zoals mensen die speciale assistentie nodig hebben en, waar mogelijk, klanten van EasyJet Holidays.”

Dus daar heb je het. Je hebt meer kans om van een overvolle vlucht te worden gehaald als je alleen je vluchten bij EasyJet hebt geboekt, in tegenstelling tot je hele vakantie.

